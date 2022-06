Morawiecki zapowiada rekompensaty za rosnące ceny węgla

Plan zrekompensowania rosnących cen węgla zostanie przygotowany przez rząd i będzie obowiązywać najpóźniej od sierpnia – oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że skala rekompensat będzie uzależniona od dochodów członków rodziny.

Morawiecki oświadczył w poniedziałek, że „Pani minister Anna Moskwa, pan minister Jacek Sasin, budują dzisiaj program, który będzie gwarantował, że ceny węgla będą cenami sprzed tej gwałtownej zwyżki cen z ostatnich kilku miesięcy. Chcemy, żeby ten program był gotowy najpóźniej od sierpnia”. „W zależności od poziomu dochodu dla członka rodziny będziemy refinansować tę różnicę, lub jej część, względem tych cen, które były kilka miesięcy temu, przed gwałtowną podwyżką cen węgla na rynkach światowych” – dodał, cytowany przez PAP.

Szef rządu zadeklarował, że wraz z rekompensatą cen węgla, przygotowany zostanie taki system dystrybucji węgla, aby każdy mógł go kupić w niższej cenie blisko swojego miejsca zamieszkania.

„Bardzo ważne są mechanizmy dystrybucji (węgla – PAP), o tym rozmawialiśmy na poprzednim posiedzeniu Rady Ministrów. Uzgodniliśmy, że (…) aby człowiek, który nie posługuje się internetem (…) będzie mógł, tak jak do tej pory, kupić węgiel gdzieś blisko swojego miejsca zamieszkania. To jest nasze rządowe zobowiązanie” – powiedział premier.

Morawiecki zaznaczył, że rząd chce doprowadzić w tym sezonie do tego, aby poszczególne kategorie gospodarstw domowych mogły kupować węgiel po cenach, które są dla nich możliwe do sfinansowania.

Jak informowaliśmy, w czwartek Lewica złożyła do UOKiK wniosek ws. spekulacji cenami węgla. Chcemy weryfikacji, jak w tym zakresie działa Polska Grupa Górnicza – mówili posłowie Lewicy.

„Jak nazwać proceder, na którym Skarb Państwa traci wpływy z akcyzy? Jak nazwać sytuację, w której polski obywatel nie może kupić w sklepie Polskiej Grupy Górniczej węgla, ale może go kupić na OLX, na Allegro trzy razy droższy? To jest, drodzy państwo, nic innego jak 'układ węglowy’. To jest zorganizowana grupa, która doprowadza do tego, że Polki i Polacy mają drenowane kieszenie i żyją w obawie, czy jesienią i zimą tego roku będą mogli ogrzać swoje mieszkania” – powiedział poseł Arkadiusz Iwaniak.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa i rzecznik rządu Piotr Müller mówili podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej o problemie z dostępnością węgla w sklepie PGG. Moskwa zadeklarowała, że aby więcej węgla mogło trafić do gospodarstw domowych, przekierowany zostanie cały polski węgiel, który jest dostępny. Zwiększone zostanie także wydobycie. Minister podkreśliła, że niektórzy pośrednicy wykorzystali w ostatnim czasie trudną sytuację do spekulacji cenowych, podwyższając cenę za węgiel.

Zobacz także: WNP: węgla zabraknie i będzie drogi. „Możemy mieć znaczny problem społeczny”

pap / forsal.pl / Kresy.pl