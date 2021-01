Krwawy zamach bombowy w Bagdadzie

Dwóch zamachowców-samobójców zaatakowało na ruchliwym targu w Bagdadzie. Zginęły co najmniej 32 osoby.

Jak podała agencja Associated Press do czwartkowego zamachu terrorystycznego doszło na targu w śródmiejskiej dzielnicy Bab asz-Szarki. Dwóch terrorystów wysadziło się wśród tłoczących się klientów. Co najmniej 32 osoby zginęły, a 110 odniosło rany jak podał minister zdrowia Iraku Hassan Mohammed al-Tamimi.

Generał major Tahszin al-Kafadżi zrelacjonował, że pierwszy z terrorystów krzyczał głośno wzywając ludzi do zgromadzenia się wokół niego, a gdy zaczęli się zbierać zdetonował ładunek wybuchowy jaki miał na sobie. Drugi wysadził się wkrótce potem. Choć nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności za ten atak to gen. al-Kafadżi uznał, że został on przeprowadzony przez ludzi powiązanych z tak zwanym „Państwem Islamskim”. Jak stwierdził iracki wojskowy organizacja terrorystyczna chce w ten sposób „potwierdzić swoje istnienie”.

W 2014 r. ISIS zajęło znaczne połacie północnego Iraku, a potem około jednej trzeciej obszaru Syrii. Jednak w 2017 r. zbudowany przez nie „kalifat” został rozbity, a organizacja znów zeszła do podziemia. Poprzedni tak duży samach bombowy na ruchliwy targ ISIS przeprowadziło w Bagdadzie w 2018 r. Associated Press również ocenia, że sposób działania zamachowców był podobny do poprzednich ataków „Państwa Islamskiego”.

Atak nastąpił wkrótce po tym gdy iracki rząd uzgodnił przeprowadzenie przedterminowych wyborów parlamentarnych w październiku bieżącego roku wobec fali protestów jaka miała miejsce w Iraku w 2019 i zeszłym roku. W bliskowschodnim państwie panuje kryzys gospodarczy.

apnews.com/kresy.pl