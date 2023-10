Komisja Europejska zawiesza finansowanie projektów na palestyńskich terytoriach

Komisja Europejska podjęła decyzję o zawieszeniu finansowania projektów rozwojowych na terytoriach palestyńskich po agresji Hamasu na Izrael.

Jak poinformował Olivér Várhelyi, europejski komisarz ds. sąsiedztwa, Komisja Europejska podjęła decyzję o zawieszeniu finansowania projektów rozwojowych na terytoriach palestyńskich po agresji Hamasu na Izrael.

Według Várhelyi „skala terroru i brutalności wobec Izraela i jego narodu to punkt zwrotny”, po którym nie może być „normalnego trybu życia”.

„Komisja Europejska, będąc największym darczyńcą Palestyńczyków, dokonuje przeglądu całego portfela projektów rozwojowych o łącznej wartości 691 milionów euro” – powiedział europejski komisarz.

Ponadto Komisja Europejska „natychmiast zawiesza” płatności na istniejące projekty dla Palestyny, dokonując przeglądu wszystkich projektów, a nowe propozycje finansowania pomocy dla Palestyńczyków zostały odroczone „do odwołania”.

„Należy natychmiast zająć się podstawami pokoju, tolerancji i współistnienia. Podżeganie do nienawiści, przemocy i gloryfikacja terroru zatruły umysły zbyt wielu ludzi. Potrzebujemy działań i potrzebujemy ich teraz” – podsumował Várhelyi.

