Komisja Europejska przedstawiła podwyższone cła na zboża z Rosji i Białorusi

Jak poinformowała Komisja Europejska na swojej stronie internetowej, KE przedstawiła w piątek oficjalną propozycję podniesienia ceł na import do UE zbóż i nasion oleistych oraz ich produktów ubocznych z Rosji i Białorusi.

We wniosku stwierdzono, że prawie we wszystkich przypadkach cła na eksport z Rosji i Białorusi do UE wzrosną do 95 euro za tonę. Komisja podkreśliła, że choć cła te są na tyle wysokie, że w praktyce ograniczają import niektórych produktów rolnych do UE, nie będą miały wpływu na eksport do krajów trzecich.

Nałożone cła są niezbędne, aby zwalczać rosyjski eksport nielegalnie przywłaszczonego zboża z terytorium Ukrainy, którego część jest nielegalnie eksportowana na rynek UE, celowo oznaczana jako „rosyjska” – zauważyła komisja. “Zaproponowane dziś cła sprawią, że ta nielegalna metoda eksportu nie będzie już opłacalna” – zapewniła KE.

Podwyższone cła obejmą także Białoruś, ze względu na bliskie powiązania polityczne i gospodarcze tego kraju z Rosją.

Tranzyt zbóż, nasion oleistych i produktów ich przetworzenia z Rosji i Białorusi do krajów trzecich nie podlega propozycji. W ten sposób UE chce pozostać „zaangażowana w promowanie bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie”.

Teraz propozycja ta zostanie rozpatrzona przez Radę Unii Europejskiej i po przyjęciu przez Radę cła zaczną natychmiast obowiązywać.

Przypomnijmy, ministrowie rolnictwa Polski, Czech, Litwy, Łotwy i Estonii wezwali KE do przedstawienia projektu przepisów prawnych ograniczających import zbóż z Rosji i Białorusi, powołując się na nieuczciwą konkurencję i obowiązki moralne.

“Napływ rosyjskiego importu wywiera presję na rynek wewnętrzny UE i bezpośrednio konkuruje z produkcją unijnych rolników” i konieczne jest “wypełnienie naszego moralnego obowiązku wstrzymania wszelkiej działalności handlowej”, która pomaga Moskwie i Mińskowi utrwalić “konflikt przeciwko Ukrainie” – cytuje pismo z dnia 20 marca.

W liście skierowanym do wiceprzewodniczącego Komisji Valdisa Dombrovskisa i komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego można przeczytać, że “kluczowe znaczenie ma także wdrożenie działań mających na celu niedopuszczenie do przedostania się na rynek UE ewentualnie skradzionego zboża z Ukrainy”.

Na początku marca Sejm w głosowaniu podjął uchwałę w sprawie nałożenia sankcji w związku z importem rosyjskiej i białoruskiej żywności oraz produktów rolnych do Unii Europejskiej. Za projektem głosowało 441 posłów. Dwaj posłowie Konfederacji, Grzegorz Braun i Włodzimierz Skalnik (obaj z Konfederacji Korony Polskiej), wstrzymali się od głosu. Projekt uchwały został przygotowany przez prezydium Sejmu i we wtorek skierowany do prac w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dwie poprawki zgłoszone przez PiS zostały odrzucone.

„Wzywamy Komisję Europejską do przedłożenia propozycji nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności oraz produktów rolnych do UE. Import żywności i produktów rolnych z Rosji i Białorusi w dalszym ciągu generuje ogromne dochody dla producentów, handlowców i budżetów tych państw. Naszym moralnym obowiązkiem jest zaprzestanie handlu, który może bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się do wzmocnienia zdolności Rosji i wspierającej jej Białorusi do kontynuowania wojny z Ukrainą” – czytamy w tekście uchwały.

Kresy.pl