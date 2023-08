Kolejny przemytnik imigrantów zatrzymany

Siedmiu Turków, którzy usiłowali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę zatrzymali tupliccy funkcjonariusze Straży Granicznej. Do pomocy cudzoziemcom w nielegalnym przekroczeniu granicy przyznał się zatrzymany wraz z nimi obywatel Turkmenistanu.

W środę 16 sierpnia funkcjonariusze SG z placówki w Tuplicach podczas rutynowego patrolu w powiecie żagańskim zatrzymali do kontroli drogowej jadące w kierunku granicy z Niemcami osobowe bmw na polskich tablicach rejestracyjnych. Samochodem kierował 45-letni obywatel Turkmenistanu, który nie posiadał przy sobie dokumentów potwierdzających tożsamość.

Przewoził on grupę siedmiu Turków, którzy co prawda posiadali paszporty potwierdzające ich tożsamość, ale nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Cudzoziemców zatrzymano za usiłowanie przekroczenia granicy z Polski do Niemiec oraz wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Turcy przyznali się do zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na dwa lata próby. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, obywatele Turcji zostali objęci dozorem Straży Granicznej.

Z kolei kierowca pojazdu został zatrzymany za udzielenie pomocy migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Usłyszał zarzuty, przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na dwa lata próby. Dodatkowo wszczęto wobec niego postępowanie skutkujące przymusowym opuszczeniem naszego kraju. Do tego czasu obywatel Turkmenistanu został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Jak podała w poniedziałek Straż Graniczna, poprzedniej doby 85 cudzoziemców usiłowało przedostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Za pomocnictwo zatrzymano 4 cudzoziemców.

W pobliżu Białowieży obywatel Ukrainy przewoził 2 ob. Syrii, a ob. Białorusi 3 ob. Syrii, 2 ob. Afganistanu i ob. Algierii.

Z kolei w pobliżu Dubiczy Cerkiewnych ob. Mołdawii przewoził 4 ob. Syrii, a ob. Azerbejdżanu – 5 ob. Afganistanu.

W tym roku za organizowanie i pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy funkcjonariusze SG zatrzymali 510 osób.

W dn.20.08 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾85 cudzoziemców m. in. ob.Indii i Gwinei.

Za pomocnictwo zatrzymano 4 cudzoziemców:#PSGBiałowieża

➡️ob.Ukrainy przewoził 2 ob.Syrii

➡️ob.Białorusi-3 ob.Syrii,2 ob.Afganistanu i ob.Algierii

1/2⬇️ pic.twitter.com/c0BAzm56Vp — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 21, 2023

Z danych, które Straż Graniczna przesłała w lutym portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowią 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych jest najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG dominowali także obywatele Ukrainy i Gruzji. Dane z grudnia 2021 roku wskazywały jednak mniejszą łączną liczbę zatrzymanych przemytników – 355.

Wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

Kresy.pl