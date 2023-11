Kolejny organizator nielegalnego przekraczania granicy w rękach Straży Granicznej

Kurierzy usłyszą zarzuty za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, za co grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto otrzymają decyzje zobowiązujące ich do powrotu do kraju pochodzenia z zakazem ponownego wjazdu do krajów strefy Schengen do 10 lat.

W dniach 31 października i 1 listopada ujawniono 226 cudzoziemców, którzy usiłowali nielegalnie przedostać się na terytorium Polski. Zatrzymano 5 pomocników w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy.