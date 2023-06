Ukrainiec i Białorusin przemycali nielegalnych imigrantów

Okręty Chińskiej Armia Ludowo-Wyzwoleńczą (PLA) wypłynęły, aby wziąć udział w międzynarodowych ćwiczeniach, które odbędą się w przyszłym tygodniu w Indonezji.

Piszący w o tym w sobotę chiński "Global Times" określił operacją jako część wojskowych działań politycznych Pekinu, które "zwiększają zrozumienie i komunikację z zagranicznymi siłami zbrojnymi w celu ochrony pokoju i stabilności wśród rosnących napięć w regionie Azji i Pacyfiku wywołane przez Stany Zjednoczone". Indonezja to rozległe państwo wyspiarskie, które, ze swoimi wodami terytorialnymi, ma siódme co do wielkości terytorium na świecie, czwartą co do wielkości liczbę ludności. Między jej wyspami na granicy Oceanu Indyjskiego i Spokojnego prowadzi najważniejszy szlak morski komunikujący Chiny i Azję Wschodnią z Europą. Indonezja, posiadająca stosunkowo rozbudowane siły zbrojne pozostaje więc jednym z ważniejszych członków Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), o którego względy zabiega zarówno Pekin jak i Waszyngton. Rzecz w tym, że w ćwiczenia wezmą udział jednostki obu rywalizujących supermocarstw.

Na zaproszenie indonezyjskiej marynarki wojennej w ćwiczeniach morskich Komodo-2023 weźmie udział chiński niszczyciel rakietowy Zhanjiang typu 052D i fregata rakietowa typu 054A Xuchang. Już w czwartek okręty wypłynęły do Indonezji. Według "Global Times" przytaczającego chińską telewizję państwową ćwiczenia mają mieć charakter "wielostronny". Mają na celu pogłębienie dobrych relacji między 32 uczestniczącymi krajami, w tym Rosją, USA, Pakistanem i Indiami.

Z fazą portową i fazą morską zaplanowaną od poniedziałku do czwartku, ćwiczenia zakładają szkolenia obejmujące poszukiwanie i ratownictwo morskie, przechwytywanie na morzu, kontrolę szkód i monitorowanie z powietrza, a także ćwiczenia operacji wojskowych niezwiązanych z walką, takich jak pomoc humanitarna i pomoc w przypadku katastrof jak również zwalczanie zagrożeń morskich, donosi chińska telewizja CCTV.

"Global Times" dodaje, że n iszczyciel Zhanjiang w zeszłym tygodniu brał udział w wystawie Langkawi International Maritime and Aerospace w innym ważnym państwie Azji Południowo-Wschodniej - w Malezji. W lutym chińska marynarka wojenna dołączyła do wielonarodowych ćwiczeń morskich AMAN-2023 organizowanych przez Pakistan, w marcu do ćwiczeń Złoty Smok-2023 organizowanych przez Kambodżę, w kwietniu we współpracy z Singapurem przeprowadziła ćwiczenia Morska Współpraca-2023, a w kwietniu pojawiła się na ćwiczeniach wojskowych Tarcza Przyjaźni-2023. W maju Chińczycy współpracowali z siłami zbrojnymi Laosu.