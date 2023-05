Białorusini koordynują nielegalne przekraczanie granicy polsko-białoruskiej [+VIDEO]

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało w poniedziałkowej aktualizacji wywiadowczej, że rosyjscy werbownicy, m.in. mówiący po tadżycku i uzbecku, regularnie odwiedzają meczety i biura imigracyjne, by pozyskać ochotników. Informacje Radia Wolna Europa wskazują, że oferują im premie przy zapisie w wysokości 2390 dolarów i pensje do 4160 dolarów miesięcznie. Umożliwiają im także możliwość szybkiego uzyskania obywatelstwa - od sześciu miesięcy do roku, a nie jak normalnie 5 lat.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 May 2023.