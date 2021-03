Kolejne oszustwo podatkowe wykryte przez KAS. Spółka zwróci do Skarbu Państwa blisko 8,4 mln zł

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła, że spółka zmniejszała podatek, stosowała tzw. crossinvoicing w odwrotnym kierunku. Przyjmowała fikcyjne faktury zakupu z podatkiem 23 proc. i wystawiała kolejne fikcyjne faktury ich sprzedaży z podatkiem 0 proc. do spółki zagranicznej, co znacząco wpływało na zmniejszenie podatku do zapłaty – poinformowała służba w czwartek. Firma musi zwrócić do Skarbu Państwa blisko 8,4 mln zł.

W komunikacie podkreślono, że mechanizm był wykorzystywany, aby uniknąć procedury występowania do urzędu skarbowego o zwrot podatku, jaki pojawia się zwykle przy sprzedaży zagranicznej. Spółka zarabiała na „marży” za przefakturowanie. Organizatorzy oszustwa odzyskiwali z kolei VAT, którego nikt nigdy nie wpłacił. „Dzięki kontroli spółka utraciła prawo do odliczenia podatku z nierzetelnych faktur zakupu oraz musi wpłacić 8,4 mln zł podatku wykazanego na fikcyjnych fakturach sprzedaży wraz z sankcjami, które wynikają z ustawy o VAT” – informuje KAS.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Oszustwo zostało wykryte dzięki analizie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Wykorzystano też narzędzia wymiany informacji z innymi krajami, a także system opłat za autostrady (viaTOLL).

Sprawa jest objęta śledztwem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) informowało pod koniec lutego o zatrzymaniu 17 osób w związku z procederem wyłudzania podatku VAT. W przypadku 10 osób istniało podejrzenie popełnienia tzw. zbrodni vatowskiej, za którą grozi kara nawet 25 lat pozbawienia wolności.

W styczniu bieżącego roku CBŚP rozbiło jedną ze zorganizowanych grup przestępczych, których członkowie wyłudzali podatek VAT. Dwie osoby były podejrzane o zbrodnię vatowską. Ustalenia śledztwa wskazywały, że grupa także wystawiała fikcyjne faktury na wciąż powstające i znikające podmioty gospodarcze.

Także w lipcu ubiegłego roku Centralne Biuro Śledcze Policji informowało o rozbiciu kolejnej grupy przestępczej podejrzanej o zbrodnię VAT-owską. Skarb Państwa mógł stracić w wyniku jej działania nawet 76 mln złotych. 6 osób trafiło wówczas do aresztu.

Zobacz także: Policja rozbiła grupę przestępczą działającą metodą „na policjanta” [+FOTO]

gov.pl / Kresy.pl