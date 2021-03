Kolejne czołgi T-90M Proryw trafiły do rosyjskiej armii [+FOTO]

Zakład produkcyjny należący do koncernu Uralwagonzawod (UWZ), wchodzącego w skład państwowej rosyjskiej korporacji Rostiech, wysłał żołnierzom partię czołgów T-90M Proryw. Poinformował o tym na początku tego tygodnia Rostiech.

Czołg T-90M, najbardziej zaawansowany pojazd z rodziny T-90, został opracowany przez Uralskie Biuro Konstrukcyjne Budownictwa Maszyn Transportowych. Według Rostiechu, jest on też najbardziej przystosowanym czołgiem tej rodziny do działań w warunkach współczesnego pola walki. Wpływa na to wyposażenie ochronne oraz nowoczesne, wysoko zautomatyzowane systemy kierowania ogniem.

Rosyjski producent twierdzi, że T-90M pod względem efektywności bojowej znacząco przewyższa swojego poprzednika, T-90, zachowując zarazem jego zalety, takie jak „wyjątkowa niezawodność” i niskie koszty eksploatacji. Czołg posiada nowy, bojowy moduł wieżowy z działem kal. 125 mm, pozwalając na użycie nowych pocisków o dużej sile, a także rakiet kierowanych zdolnych do niszczenia czołgów przeciwnika na dystansie do 5 km. Zwiększono zarazem znacząco zdolności ochronne wozu. Pojazdy te mają być zdolne do skutecznego operowania w dzień i w nocy, w różnych warunkach klimatycznych.

W sierpniu 2017 roku, podczas forum Armia-2017, ministerstwo obrony Rosji zawarło z UWZ kontrakt na dostawę 30 czołgów T-90M. Według części źródeł, 10 z nich ma być nowo zbudowanymi pojazdami, a 20 ma powstać dzięki kapitalnemu remontowi i modernizacji T-90. Inne źródła podają, że wszystkie T-90M mają być nowymi czołgami. Wszystkie miały zostać dostarczone w latach 2018-2019, jednak dostawa pierwszych 10 wozów miała miejsce w kwietniu 2020 roku, a pozostałych w listopadzie tego samego roku. W 2018 roku podpisano kolejny kontrakt na 30 T-90M z terminem dostawy na 2019 rok. Przypuszczalnie obecnie do rosyjskiej armii trafia pierwsza partia z tego kontraktu. Ponadto, w czerwcu 2019 roku podpisano trzeci kontrakt, obejmujący modernizację 100 czołgów T-90A do standardu T-90M. Pojawiały się też informacje o czwartym kontrakcie, planowanym na 2020 rok, który miał dotyczył modernizacji kolejnych T-90, prawdopodobnie w liczbie około 100 wozów. Zdaniem rosyjskich ekspertów, Rosja najwyraźniej zamierza zmodernizować wszystkie swoje czołgi T-90. Ma ich około 240-260 egzemplarzy.

Z dostępnych danych wynika, że w 2020 roku rosyjska armia otrzymała 30 czołgów T-90M, jakie planowano dostarczyć w latach 2018-2019, a w tym roku dostarczono 20 z 30 zamówionych w 2019 roku pojazdów. Producent tak duże opóźnienia tłumaczył koniecznością dopracowania automatycznego systemu kierowania ogniem oraz przetestowania nowego modułu wieżowego.

Według niektórych źródeł, do 2027 roku Rosja zamierza posiadać do 400 czołgów T-90M. Zwraca się przy tym uwagę na wady T-90M, w postaci działa starego typu i braku systemu obrony aktywnej.

W lutym ub. roku pisaliśmy, że według założeń opracowanych przez Ministerstwo obrony Rosji do 2027 wojska lądowe mają otrzymać nawet około 900 czołgów. W tej liczbie ma być 400 nowych pojazdów T-90M lub starszych wersji zmodernizowanej do tego standardu, a także nowoczesne czołgi T-14 na platformie Armata.

