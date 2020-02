Rosja rozbudowuje siły pancerne – chce pozyskać 900 czołgów do 2027 roku

Według założeń opracowanych przez Ministerstwo obrony Rosji do 2027 wojska lądowe mają otrzymać nawet około 900 czołgów – podał dziennik „Wiedomosti”. W tej licznie ma być 400 nowych pojazdów T-90M lub starszych wersji zmodernizowanej do tego standardu, a także nowoczesne czołgi T-14 na platformie Armata. Dostawy tych pierwszych mają ruszyć w tym roku, a T-14 w 2021 r.

Jak podała w czwartek rosyjska gazeta „Wiedomosti”, resort obrony Rosji zdecydował ws. planów dotyczących rozwijania wojsk pancernych. Zakładają one zasadniczo, że w 2027 roku Rosja będzie dysponować około 900 nowoczesnymi czołgami. Decyzje w tej sprawie zapadły po naradach ws. obronności z udziałem prezydenta Władimira Putina.

Według gazety, jeszcze w tym roku rosyjska armia zacznie otrzymywać na wyposażenie czołgi T-90M, zarówno nowo produkowane oraz, przede wszystkim, modernizowane pojazdy T-90A. W czwartek dyrektor generalny koncernu „UralWagonZawod” Aleksandr Potapow powiedział, że jego zdaniem pierwsze tego rodzaju, zmodernizowane czołgi „zobaczymy szybko w tym roku”.

Źródło gazety zbliżone do resortu obrony poinformowało, że w latach 2017-2019 zawarto trzy kontrakty na czołgi T-90 w licznie 160 maszyn. Pierwsze dwa kontrakty dotyczyły dostaw 60 pojazdów w latach 2018-2019, z czego 10 trzeba było przebudować, a kolejnych 50 zmodernizowanych już wcześniej ulepszono do standardu T-90M. Ostatni, największy kontrakt, dotyczył modernizacji pozostałych na wyposażeniu T-90A do T-90M.

Z artykułu wynika, że wcześniej miały miejsce pewne opóźnienia i problemy, związane m.in. z systemami kierowania ogniem i śledzenia celów oraz ochrony dynamicznej, które zasadniczo wyróżniają wersję T-90M, ale zostały już rozwiązane. Czołg uznano za odpowiedni do seryjnej produkcji i jest już w ten sposób produkowany – jak twierdzi źródło gazety. Dodaje ono, że w tym roku rosyjskie wojsko otrzyma co najmniej 15 takich czołgów, a możliwe jest podpisanie kolejnego kontraktu na modernizację kolejnych 100. Według „Wiedomosti”, do 2027 roku rosyjskie wojska lądowe otrzymają 400 nowych lub zmodernizowanych czołgów T-90M.

Ponadto, jeszcze w tym roku mają rozpocząć się testy czołgu T-14 na platformie bojowej typu Armata. Istnieje możliwość, że w swoich założeniach kontrakty będą zakładać dostawę 500 takich pojazdów do 2027.

Obecnie najbardziej rozpowszechniony w armii rosyjskiej jest czołg T-72B2. Jak dotąd zmodernizowano około 2 tys. pojazdów tego typu. Niedawno wiceszef rosyjskiego ministerstwa obrony, Aleksiej Kriworuczko powiedział, że na stanie sił zbrojnych Rosji znajduje się około 400 czołgów T-90 różnych wersji, które wymagają zmodernizowania.

vedomosti.ru / PAP / Kresy.pl