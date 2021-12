Kolejna partia pocisków Piorun przeszła próby poligonowe

We wtorek Polska Grupa Zbrojeniowa oficjalnie poinformowała o pomyślnym zakończeniu badań poligonowych partii przenośnych rakietowych zestawów przeciwlotniczych Piorun.

Badania przeprowadzono w dniach 22-26 listopada br. na poligonie w Drawsku Pomorskim. Jak podano, w ich trakcie wystrzelono 8 rakiet. Wszystkie pociski trafiły w cele.

PGZ zaznacza, że dzięki pomyślnemu rezultatowi testów przeciwlotnicze pociski rakietowe Piorun będą mogły zostać przekazane wojsku. Chodzi o około 300 sztuk tej broni.

Przedstawiciele firmy Mesko, producenta zestawów Piorun, zaznaczali, że pociski wykazały się dużą skutecznością pomimo niełatwych warunków atmosferycznych w trakcie badań poligonowych.

„Potwierdzono 100% skuteczność zestawów przy trudnych warunkach atmosferycznych zarówno w dzień jak i w nocy” – zaznacza Mesko.

Wspomniana dostawa około 300 rakiet Piorun będzie już trzecią z kolei, w ramach realizacji umowy z 2016 roku. Dotychczas przekazano ponad 100 rakiet w 2018 roku, a także kilkaset w marcu tego roku. Zgodnie z umową, Mesko ma dostarczyć łącznie 1300 pocisków rakietowych oraz 420 mechanizmów startowych, czyli wyrzutni.

Przypomnijmy, że kontrakt ws. dostarczenia w latach 2017-2022 1300 przeciwlotniczych pocisków rakietowych bliskiego zasięgu oraz 420 wyrzutni systemu Piorun, wart ponad 932 mln zł, został podpisany w grudniu 2016 roku przez Inspektorat Uzbrojenia MON i należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółkę Mesko SA. W momencie podpisywania, był to jeden z większych kontraktów, co podkreślał ówczesny szef MON, Antoni Macierewicz. Broń miała trafić do wojsk operacyjnych, a także do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze 150 rakiet miało zostać przekazanych w 2017 roku, a w kolejnych latach miało to być 250 sztuk rocznie. Wystąpiły jednak opóźnienia.

Pociski rakietowe Piorun powstały przez głęboką modernizację pocisków Grom wykonaną przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, podwarszawskie CRW Telesystem-Mesko sp. z o.o. i MESKO S.A. ze Skarżyska-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Piorun różni się od Groma poprawioną skutecznością i celnością, zapalnikiem zbliżeniowym, który pozwala niszczyć cele bez fizycznego trafienia, zasięgiem wydłużonym do 6,5 km, pułapem rażenia zwiększonym do prawie 4000 metrów i celownikiem przystosowanym do pracy nie tylko w dzień, ale i w nocy.

