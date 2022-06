ISW: Rosjanie nacierają w kierunku Słowiańska, trwają walki w Siewierodoniecku

ISW pisze, że siły obrony terytorialnej separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej twierdzą, że zajęły miejscowość Bohorodyczne w pobliżu granicy obwodów charkowskiego i donieckiego, ok. 20 km na północny zachód od Słowiańska.

#Russian forces continue to struggle with generating additional combat-capable units. Pro-Russian sources are continuing to spread disinformation to sow anxiety and resentment among the #Ukrainian population.

