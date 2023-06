Ukraińska kontrofensywa utknęła, lecz Kijów ma jeszcze siły w odwodzie

Agencja informacyjna Reutera przytacza opinie komentatorów militarnych twierdzących, że Ukraińcy nie przełamali głównych rosyjskich linii obrony, ale też nie zaangażowali jeszcze większości swoich sił.

Ukraina uderzyła na dwóch kierunkach wzdłuż południowo-wschodniego frontu w zeszłym tygodniu, rozpoczynając główną fazę swojej długo oczekiwanej operacji. Ukraińcy ogłosili odbicie siedmiu wiosek, ale ponoszą zauważalne straty, w tym zachodnie bojowe wozy piechoty i czołgi. „Po obu stronach wiele sprowadza się do wyczerpania” – powiedział Rob Lee, starszy pracownik Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną. „Ryzyko dla nich [Ukraińców] polega na tym, że zanim dotrą do tej [rosyjskiej] linii obronnej, poniosą zbyt duże straty i będzie zbyt trudno ją przełamać i wykorzystać”.

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że zachodni sprzęt, taki jak czołgi bojowe i pojazdy opancerzone, powinien pomóc chronić życie ukraińskich żołnierzy, po raz kolejny sugerując konieczność wsparcia ich wysiłku zbrojnego.

Rosja przygotowała „tysiące” pozycji obronnych na opanowanych przez siebie obszarach obwodów chersońskiego, zaporoskiego i donieckiego czyli w pasie łączącym jej uznawane terytorium z Krymem. Obejmują one pola minowe, rowy przeciwczołgowe, rzędy betonowych barykad „smoczych zębów” i okopy. Pozycje, zweryfikowane przez agencję za pomocą zdjęć satelitarnych w kwietniu, są silnie skoncentrowane na strategicznie ważnym południu, gdzie Kijów może dążyć do przecięcia strategicznego korytarza.

Ukraina większość swoich sił skoncentrowałą w skrzydłach. Moskwa, według Reutera, wysyła wojska do wzmocnienia swoich linii i uderzenia na słabiej bronione przez Ukraińców obszary, twierdzą analitycy wojskowi. „Ukraina ma wybór” – twierdzi Ben Barry, starszy specjalista ds. wojny lądowej w Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych. „Nie może osiągnąć strategicznego zaskoczenia, ale zrobi wszystko, co w jego mocy, aby osiągnąć zaskoczenie operacyjne i taktyczne. Będzie to obejmować ukrywanie się, kamuflaż, fortele, dezinformację, których z powodzeniem używali zeszłej jesieni” – powiedział Reuterowi.