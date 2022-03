Rosja przyznała, że wysłała poborowych do walki na Ukrainie

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski przyjechało 1,2 mln osób - przekazała we wtorek Straż Graniczna.

We wtorek rano Straż Graniczna poinformowała, że od 24 lutego z Ukrainy do Polski przyjechało 1,2 mln osób. Podkreślono, że w poniedziałek funkcjonariusze SG odprawili 141,5 tys. podróżnych z Ukrainy (mniej niż dzień wcześniej). We wtorek do godz. 7 z Ukrainy przyjechało 35,3 tys. osób - to o 16 proc. mniej niż dzień wcześniej.