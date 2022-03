Elektrownia w Czarnobylu bez zasilania. Ukraina ponownie ostrzega przed katastrofą

Ukraińskie władze poinformowały o braku zasilania w elektrowni atomowej w Czarnobylu, co ma grozić wyciekiem promieniowania. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej nie ma takiego zagrożenia.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba napisał w środę na Twitterze, że w wyniku działań wojennych uszkodzona została cała linia zasilająca elektrownię jądrową w Czarnobylu. Obiekt, który obecnie znajduje się w rękach Rosjan, ale jest wciąż obsługiwany przez ukraińską załogę, jest pozbawiony energii elektrycznej.

Kułeba poinformował, że zapasowe generatory diesla będą w stanie zasilać elektrownię w Czarnobylu i jej obiekty przez 48 godzin.

„Wtedy system chłodzenia wypalonego paliwa jądrowego zostanie wyłączony, co grozi wyciekiem promieniowania. Barbarzyńska wojna Rosji zagraża całej Europie. Putin musi ją natychmiast zatrzymać!” – napisał szef ukraińskiej dyplomacji.

Kułeba wezwał Rosję do natychmiastowego wstrzymania ognia i umożliwienia ekipom naprawczym jak najszybszego przywrócenia dostaw energii elektrycznej do Czarnobyla.

Reserve diesel generators have a 48-hour capacity to power the Chornobyl NPP. After that, cooling systems of the storage facility for spent nuclear fuel will stop, making radiation leaks imminent. Putin’s barbaric war puts entire Europe in danger. He must stop it immediately! 2/2

