Czarnobyl zdobyty przez rosyjskie wojska [+VIDEO]

Elektrownia atomowa w Czarnobylu została przejęta przez siły rosyjskie – poinformował w czwartek doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak.

„Nie można powiedzieć, że elektrownia atomowa w Czarnobylu jest bezpieczna po całkowicie bezsensownym ataku Rosjan” – powiedział. „To jedno z najpoważniejszych zagrożeń w dzisiejszej Europie” – powiedział Podolak.

After the heavy fights in the Chernobyl zone, Russian troops had seized control over Chernobyl nuclear power plant. The personnel is taken hostage. pic.twitter.com/WpXWUDZ8Uh

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wcześniej informował, że rosyjskie wojsko próbuje przejąć elektrownię atomową w Czarnobylu. „Nasi obrońcy oddają życie, aby tragedia z 1986 roku nie powtórzyła się. To jest wypowiedzenie wojny całej Europie” – napisał Zełenski.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

