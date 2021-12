Irak przeznaczy 100 milionów dolarów na zakup dronów Bayraktar TB2

Irak może być drugim po Azerbejdżanie sąsiadem Turcji, który otrzyma bezzałogowe statki powietrzne Bayraktar TB2 – poinformował w czwartek Daily Sabah.

Jak poinformował w czwartek portal Daily Sabah, Irak może być drugim po Azerbejdżanie sąsiadem Turcji, który otrzyma bezzałogowe statki powietrzne (UCAV) Bayraktar TB2.

Umowa z Irakiem mogłaby mieć konotacje wojskowe i polityczne, wynika z czwartkowego raportu TRT Haber. W raporcie przytoczono twierdzenia międzynarodowych mediów na temat możliwej sprzedaży, zgodnie z którymi rząd Iraku przeznaczył na zakup 100 milionów dolarów.

Rozmawiając w tej sprawie z TRT Haber, analityk polityki obronnej Hakan Kılıç powiedział, że jeśli tak się stanie, będzie to zupełnie inny ruch niż sprzedaż UCAV do Afryki lub krajów europejskich, ponieważ nie byłaby to zwykła umowa obronna.

Drony zostały wcześniej sprzedane Azerbejdżanowi, innemu sąsiadowi Turcji, powiedział Kılıç; jednak stosunki Turcji z tym krajem są bardziej niż sąsiedzkie, więc można to uznać za oczekiwany układ.

Jednak sprzedaż dronów do Iraku wymaga pewnego poziomu zaufania do tego kraju, że nie użyje on tureckich UCAV przeciwko samej Turcji, powiedział. „Jeśli tak się stanie, będzie to środek naszego zaufania i pokaże, że stosunki dwustronne osiągnęły pewien punkt, że jesteśmy pewni, że nie wykorzystają naszych produktów przeciwko nam” – powiedział.

Kılıç wyjaśnił, że Irak ma bliskie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami, ale gdyby Bagdad wybrał Turcję jako dostawcę UCAV, pokazałoby to polityczną bliskość.

Jest też militarny aspekt takiej sprzedaży – powiedział – ponieważ Irak, dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi, prowadziłby w swoich granicach skuteczniejsze operacje przeciwko terrorystom.

W maju szef resortu obrony Mariusz Błaszczak poinformował o podpisaniu umowy na zakup tureckich dronów Bayraktar TB2. Strona polska podpisała w poniedziałek umowę na dostawę 24 bezzałogowców. „Dziś rozmawialiśmy o kolejnych obszarach możliwej współpracy, w tym artylerii” – podkreślił minister.

