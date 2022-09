Imigranci otrzymali prawo do przebywania w Polsce – uciekli do Niemiec

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przyjęli kolejnych 5 cudzoziemców, przekazanych do Polski w ramach readmisji. Migranci mogli legalnie mieszkać w Polsce, ale wyjechali do Niemiec, aby tam starać się o azyl.

Służby niemieckie przekazały do Polski 3 obywateli Somalii, obywatela Afganistanu oraz obywatela Sierra Leone. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt. Okazało się, że wcześniej starali się o ochronę międzynarodową w Polsce lub przyjechali do Polski na podstawie polskich wiz. Ustalono, że obywatel Afganistanu posiadał w trakcie wjazdu na terytorium państw Schengen paszport oraz zamieszczoną w nim wizę studencką. 29-latek przebywał w Polsce 2 miesiące, a następnie udał się do Niemiec, gdzie poprosił o azyl. Po złożeniu wniosku o uznanie go za uchodźcę przebywał w ośrodku dla cudzoziemców, oczekując na rozstrzygniecie sprawy. Po otrzymaniu negatywnej decyzji w sprawie azylowej na terytorium Niemiec, przekazano go do Polski. Z kolei 27-letni obywatel Sierra Leone do Polski przyleciał w grudniu ubiegłego roku. Następnie udał się pociągiem do Niemiec i w Monachium poprosił o azyl. Po złożeniu wniosku również przebywał w ośrodku dla cudzoziemców, oczekując na rozstrzygniecie sprawy. Po otrzymaniu negatywnej decyzji w sprawie azylowej na terytorium Niemiec został przekazany do Polski.

Cudzoziemcy pochodzący z Somalii przedostali się do Polski w ubiegłym roku, przekraczając niezgodnie z prawem polsko-białoruską granicę państwową. Zostali zatrzymani przez Straż Graniczną, następnie na podstawie postanowienia sądów umieszczeni w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Funkcjonariusze Straży Granicznej przyjęli od nich wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Polski. Po ich złożeniu, cudzoziemcy zostali zwolnieni ze strzeżonego ośrodka i skierowani do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Migranci nie mieli jednak zamiaru zostać w Polsce i od razu udali się do Niemiec, gdzie złożyli kolejne wnioski o udzielenie im azylu. Po otrzymaniu negatywnej decyzji azylowej na terytorium Niemiec, zostali przekazani w ramach readmisji do Polski.

Przekazani cudzoziemcy złożyli pisemne oświadczenia w sprawie ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. Zostali skierowani do ośrodka w Białej Podlaskiej.

