Jak przekazała w sobotę rosyjska, państwowa agencja prasowa Tass, były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew nazwał Polskę “krzykliwym kundlem”.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew opublikował w sobotę na Telegramie wpis, w którym sugeruje, że w Niemczech “odżyją marzenia o IV Rzeszy”, a Polskę i kraje bałtyckie nazwał “sforą krzykliwych psów”.

“Niemcy z powodu antyrosyjskich sankcji mogą na długo utracić wpływy polityczne i gospodarcze w Europie, a ich politykom grozi całkowity upadek” – uważa.

„Po »śmiertelnej« liczbie pakietów sankcji wobec Rosji, [Niemcy] sami muszą kalkulować ogromne straty” – napisał Miedwiediew.

“W takim tempie Niemcy stracą wkrótce na długi czas polityczne i gospodarcze przywództwo w zjednoczonej Europie. Ku uciesze innych europejskich potentatów – Francji i Wielkiej Brytanii. Oznaczałoby to całkowity upadek tych politycznych imbecyli, którzy twierdzili, że Niemcy bez Rosji spokojnie przeżyją. Koniec ich niechlubnych karier i być może znacznie mroczniejsze konsekwencje” – napisał Miedwiediew.

Według byłego prezydenta Rosji w Niemczech „odżyją marzenia o IV Rzeszy i nowym Führerze”.

“Zwłaszcza że wokół Niemiec utworzyła się sfora krzykliwych kundli, które ciągle chcą jeść. Jak Polska i jej bałtycki ogon. A jeśli nie dostaną świeżej żywności w postaci ziem ukraińskich, to bezlitośnie ugryzą swojego starszego przywódcę”.

W sobotę władze Warszawy poinformowały o przejęciu budynku szkoły, należącej do ambasady Rosji. Moskwa krytykuje działania strony polskiej. Do sprawy odniósł się także były prezydent Rosji, wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. “Nie widzę żadnego sensu w utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych z Polską. To państwo dla nas nie powinno istnieć, dopóki są tam absolutni rusofobowie u władzy, a polscy najemnicy znajdują się na Ukrainie” – napisał w sobotę na Twitterze. Jego zdaniem “ci ostatni muszą być bezlitośnie eksterminowani jak śmierdzące szczury”.

Jego wpis został usunięty – prawdopodobnie przez administrację Twittera.

W ubiegłym tygodniu były prezydent Rosji stwierdził, że “Polacy znów marzą o przywróceniu unii międzypaństwowej z Ukrainą i odrodzeniu upadłego imperium, Rzeczypospolitej Polski i Litwy, <<od morza do morza>>”. Ocenił, że Polacy nie mają “zdolności intelektualnych do stworzenia realnego obrazu przyszłości i żyją swoją reputacja <<kraju pogrążonego w przeszłości>>”. Według niego polityka Warszawy “czerpie inspirację z map sprzed 400 lat, kiedy to część dzisiejszej Ukrainy należała jeszcze do niej”.

Niedawno Miedwiediew napisał, że w razie wojny Rosji z NATO Polska „zniknie”. Premiera Mateusza Morawieckiego nazwał “niedorozwiniętym idiotą”.

