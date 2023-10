Human Rights Watch potwierdza użycie białego fosforu przez Izrael

Organizacja Human Rights Watch potwierdziła w czwartek, że Izrael używa amunicji z białym fosforem w swoich operacjach wojskowych w Gazie i Libanie, twierdząc, że użycie takiej broni naraża ludność cywilną na ryzyko poważnych i długotrwałych obrażeń.

Poproszone o komentarz w sprawie zarzutów izraelskie wojsko oświadczyło, że „obecnie nie jest świadome użycia broni zawierającej biały fosfor w Gazie”. Nie przedstawiła komentarza na temat zarzutów dotyczących stosowania w Libanie.

Human Rights Watch stwierdziła, że zweryfikowała filmy nagrane w Libanie 10 października i w Gazie 11 października, pokazujące „wielokrotne wybuchy artyleryjskiego białego fosforu nad portem w mieście Gaza i dwoma wiejskimi miejscowościami wzdłuż granicy izraelsko-libańskiej”.

Podała linki do dwóch filmów opublikowanych w mediach społecznościowych, które, jak twierdzi, przedstawiają „używanie pocisków artyleryjskich 155 mm z białym fosforem, najwyraźniej jako zasłony dymne, oznakowanie lub sygnalizacja”. Obydwa przedstawiają sceny w pobliżu granicy izraelsko-libańskiej.

Grupa nie podała linków do filmów przedstawiających ich rzekome użycie w Gazie. W ostatnich dniach palestyńskie kanały telewizyjne wyemitowały wideo pokazujące cienkie pióropusze białego dymu unoszące się nad niebem nad Gazą, które według nich zostały spowodowane przez taką amunicję.

Palestyńskie ministerstwo spraw zagranicznych oskarżyło we wtorek Izrael o użycie fosforowej broni zapalającej podczas bombardowań zaludnionych obszarów Strefy Gazy.

„Izraelskie samoloty i artyleria używają zakazanych na szczeblu międzynarodowym bomb z białym fosforem przeciwko Palestyńczykom w dzielnicy Karama w północnej Gazie” – oznajmiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych na platformie X.

Israeli warplanes and artillery use internationally #prohibited_white_phosphorus, destroying #Al_Karama neighborhood in the northwest of Gaza City with a continuous series of airstrikes. There are casualties and wounded, while ambulances and civil defense vehicles are unable to… pic.twitter.com/ym7zfKqIBH

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) October 10, 2023