HIMARS-y dla Wojska Polskiego. Pierwsze wyrzutnie już w Polsce

Pierwsze amerykańskie wyrzutnie rakiet HIMARS są w Polsce, trafią do 16. Dywizji Zmechanizowanej – oświadczył w poniedziałek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. W poniedziałek odebrano pięć sztuk.

W poniedziałek na lotnisku wojskowym na warszawskim Okęciu Błaszczak wziął udział w odebraniu pierwszych amerykańskich wyrzutni HIMARS z 20 zamówionych. Szef MON poinformował, że wyrzutnie trafią do 16. Dywizji Zmechanizowanej, stacjonującej przede wszystkim w woj. warmińsko-mazurskim. Chodzi o pięć sztuk.

Wicepremier @mblaszczak: przyjmujemy dziś do Wojska Polskiego wyrzutnie #HIMARS. To sprzęt którzy sprawdził się na Ukrainie. Gospodarzami tych pierwszych egzemplarzy będą żołnierze 1 Brygady Artylerii @16Dywizja. pic.twitter.com/tRrw0taj9Y — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 15, 2023

“Negocjujemy kolejną umowę ws. HIMARSów; Kongres USA wydał zgodę na sprzedaż Polsce prawie 500 wyrzutni. Te wyrzutnie będą sprowadzone do Polski najszybciej, jak to możliwe i będą zamontowane na podwoziach Jelcza. Chcemy doprowadzić do tego, żeby w ramach tego nowego, negocjowanego kontraktu odbywała się w Polsce współprodukcja HIMARSów, zarówno wyrzutni, jak i rakiet. To jest cel, jaki sobie stawiamy” – oświadczył Błaszczak, cytowany przez portal WNP.

“Jestem optymistą, jeśli chodzi o kolejną umowę. Bardzo dobrą rozmowę odbyłem z sekretarzem (obrony USA) Lloydem Austinem. (…) Jestem też po rozmowie z zarządem Lockheed Martina (firmy produkującej HIMARSy)” – dodał.

Wicepremier wyraził nadzieję, że jak najszybciej zostanie podpisany kontrakt na kolejne wyrzutnie.

“Naszą ambicją jest to, żeby jak najszybciej wzmocnić Wojsko Polskie. Jak pokazuje przykład Ukrainy, artyleria pełni w konfliktach zbrojnych istotną rolę” – podkreślił Błaszczak.

Minister przypomniał, że niebawem w Toruniu ma powstać “akademia HIMARS”. Będzie szkoliła żołnierzy w obsłudze wyrzutni, zajmie się także logistyką i serwisem sprzętu.

Dostawa pierwszych sztuk wyrzutni M142 #HIMARS to efekt umowy z lutego 2019 r. dotyczącej pozyskania pierwszego dywizjonowego modułu ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS w „konfiguracji amerykańskiej”. pic.twitter.com/RNoI9VPXHd — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 15, 2023

Zgodnie z kontraktem, do #WojskoPolskie 🇵🇱 trafi w sumie 18 wyrzutni bojowych i 2 wyrzutnie do szkolenia M142 #HIMARS 🇺🇸 wraz z zapasem amunicji rakietowej GMLRS i ATACMS oraz ćwiczebnej, a także pojazdy dowodzenia i wozy zabezpieczenia technicznego.

–#FamilyPhoto pic.twitter.com/ig7ZyUfv3h — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 15, 2023

MON przypomina, że dostawa pierwszych sztuk wyrzutni M142 HIMARS to efekt umowy z lutego 2019 r. dotyczącej pozyskania pierwszego dywizjonowego modułu ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS w tzw. konfiguracji amerykańskiej. Kontrakt dotyczy także amunicji rakietowej GMLRS i ATACMS oraz ćwiczebnej, a także pojazdów dowodzenia i wozów zabezpieczenia technicznego.

Jak informowaliśmy, Przemysław Kowalczuk, prezes PIT-RADWAR SA, ujawnił w ubiegłym tygodniu, że jeszcze w tym roku ruszy inwestycja związana z polską fabryką rakiet HIMARS.

Harmonogram przewiduje, że zamówione dotychczas wyrzutnie M142 HIMARS zostaną dostarczone do końca bieżącego roku i trafią do 16. Dywizji Zmechanizowanej.

wnp.pl / milmag.pl / Kresy.pl