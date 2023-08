Hanwha Aerospace: Produkcja systemów HOMAR-K zostanie w całości przejęta w Polsce [+VIDEO]

HOMAR-K, polska wersja K-239 Chunmoo firmy Hanwha, pomyślnie przeszła testy mobilności na państwowym poligonie w Changwon, przemysłowym mieście na południu Korei Południowej, pod koniec lipca.

HOMAR-K zostanie spolonizowany integracją polskiego podwozia i głównych komponentów, ponieważ kapsuła startowa zostanie zamontowana na podwoziu 8×8 zbudowanym przez polskiego producenta Jelcz. Z systemem ma zostać zintegrowany system zarządzania polem walki TOPAZ Grupy WB.

„Produkcja systemów HOMAR-K zostanie w całości przejęta w Polsce, aby zmaksymalizować korzyści przemysłowe dla polskiego rynku”. Hanwha Aerospace jest również zaangażowana we wspólne działania z polskimi partnerami przemysłowymi w celu eksportu systemów HOMAR-K na inne światowe rynki – czytamy.

Great news.

Yesterday, South Korea Hanwha Aerospace has released launch ceremony of the K239 Chunmoo MLRS with the KTSSM-II Block-I (tactical ballistic missile) pods for Poland.

K239 Chunmoo MLRS is highly advanced, mass produced platform. Chunmoo-II and III(Hyunmoo-2A, B TEL… pic.twitter.com/zszi06kHBC

— ハク Mason (@mason_8718) August 3, 2023