UE gotowa do stworzenia „szybkiej ścieżki” do Polski dla ukraińskiej produkcji rolnej

Komisja Europejska jest gotowa do uruchomienia specjalnych „korytarzy” ułatwiających eksport ukraińskiej produkcji rolno-spożywczej.

To Ukraina zwróciła się do Brukseli o zabezpieczenie i ułatwienie przepływu towarów rolno-spożywczych poprzez utworzenie tak zwanych zielonych korytarzy, napisał w środę portal Politico. Ukraińcy uzasadniają, że dotychczas większość ich eksportu wypływała na świat z portów Morza Czarnego. W warunkach wojennych zostały one bądź zajęte, bądź zablokowane przez Rosjan. Ich stanowisko popierają polscy politycy.

Jak przypomniał Politico były minister rolnictwa Ukrainy Roman Leszczenko zwrócił się do UE o utworzenie zielonych korytarzy podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim.

„Komisja Europejska jest gotowa zorganizować takie zielone korytarze” – portal zacytował komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Komisarz porównał ten plan do tego, co ustalono na wczesnym etapie pandemii koronawirusa, kiedy UE zrezygnowała z niektórych kontroli towarów, ponieważ wąskie gardła logistyczne powodowały tymczasowe niedobory żywności w niektórych państwach bloku. „Rozmawiałem o tym z polskim premierem [Mateuszem Morawieckim] i zrobimy wszystko, by wesprzeć Ukrainę” – zadeklarował Wojciechowski.

Jednak polityk PiS stwierdził też, że priorytetem powinna pozostać pomoc uchodźcom uciekającym z Ukrainy. Przyznał, że wszelki handel z Ukrainą jest obarczony „wysokim ryzykiem” z powodu niedawnych rosyjskich bombardowań niedaleko polskiej granicy.

Nawiązując do stanowiska przywódców G7 z zeszłego tygodnia, Wojciechowski podkreślił znaczenie utrzymania międzynarodowego handlu żywnością i unikania potrzeby narzucania środków protekcjonistycznych.

Węgierski rząd wprowadził kontrolę eksportu zbóż, co skłoniło komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona i Wojciechowskiego do skrytykowania tego ruchu jako „całkowicie nie do przyjęcia”.

Wojciechowski powiedział także, że uważa, iż Ukraina powinna stać się pełnoprawnym członkiem UE. „Powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, aby wesprzeć ukraińskie aspiracje do Unii Europejskiej, [do] bycia częścią wspólnoty europejskiej, to jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa Europy” – portal zacytował słowa polityka PiS.

Wojciechowski zauważył, że od lat narzekano, że ukraińskie gospodarstwa nieuczciwie, na wielką skalę podcinają producentów rolnych z UE. Jednak według niego nieprawidłowości w ukraińskim eksporcie rolnym pokazały, że system żywnościowy UE skorzystałby na włączeniu ukraińskich gospodarstw. „Byłoby to wzmocnienie europejskiego rolnictwa. Taka jest moja opinia, ale oczywiście jest wiele politycznych aspektów tej decyzji” – podsumował komisarz z Polski.

politico.eu