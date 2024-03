Saudyjczycy inwestują w odnawialne źródła energii w Uzbekistanie

Saudyjska korporacja energetyczna ACWA Power chce stworzyć w farmy wiatrowe w środkowoazjatyckim państwie. Umowa w tej sprawie została zatwierdzona przez samego prezydenta państwa.

Jak podał portal Fragana prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew podpisał we wtorek zarządzenie otwierające kraj na energetyczną inwestycję Saudyjczyków. ACWA Power zbuduje w środkowoazjatyckim państwie dwa systemy farm wiatrowych wraz z instalacjami przesyłowymi o łącznej mocy 800 megawatów. To kolejny przykład coraz większego zaangażowania uzbeckich władz w kreowanie nowych źródeł energii.

Farma wiatrowa o mocy 500 MW i napowietrzne linie energetyczne zostaną zbudowane przez ACWA Power w rejonie kungradzkim autonomicznej republiki Karakałpakstanu wchodzącej w skład Uzbekistanu. Z kolei moc farmy wiatrowej jaką Saudyjczycy mają stworzyć w dystrykcie giżduwanskim w wilajecie bucharskim wyniesie 300 MW.

Strony podpisały umowę inwestycyjną w listopadzie 2023 roku. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w oba projekty wyniesie łącznie 1,085 miliarda dolarów. ACWA Power zobowiązała się do sprzedawania energii elektrycznej wyprodukowanej w farmie wiatrowej państwowej spółce akcyjnej National Electric Networks of Uzbekistan przez okres 25 lat.

Uzbekistan staje się pod władzą Mirzijojewa państwem przyciągającym znaczne inwestycje właśnie w sektorze energetycznym. W marcu 2022 roku uruchomiono dwie elektrociepłownie: zakład o mocy 240 MW w rejonie Kibraju w wilajecie taszkenckim oraz o mocy 220 MW w rejonie Chawastu w wilajecie syrdaryjskim zbudowane przez turecki Cengiz Holding.

W maju 2023 r. ogłoszono inwestycje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w system energetyczny państwa o łącznej sumie ponad 3 miliardów dolarów.

Jak napisaliśmy w lutym 2023 r. Chińska firma CEEC ENERGY CHINA planuje zainwestować 2 miliardy dolarów w budowę elektrowni fotowoltaicznych w trzech regionach Uzbekistanu. Pierwsze moce tych elektrowni fotowoltaicznych mają zostać osiągnięte już pod koniec bieżącego roku. Cały projekt zostanie w pełni zrealizowany i pełna produkcja prądu zostanie osiągnieta w 2024 roku.

W grudniu 2022 roku poinformowano z kolei, że spółka Masdar ze Zjednoczonych Emiratów Arbaskich wygrała przetarg na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 250 MW w wilajecie bucharskim. W ramach tego samego przetargu francuska Voltalia otrzymała prawo do budowy elektrowni słonecznej w regionie chorezmijskim, a konsorcjum firm GD Power-Powerchina w namangańśkim.

Już w roku bieżącym poinformowano, że w rejonie żarkugrańskim obwodu surchandaryjskiego powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 600 MW. Ten warty 500 milionów dolarów projekt będzie realizowany przez niemiecko-uzbecką spółkę joint venture Graess Energy Uzde.

Uzbekistan jest państwem o klimacie ciepłym i suchym stąd energetyka słoneczna ma w nim dobre warunki rozwoju. W 2023 r. elektrociepłownie odpowiadały za około 85 proc. produkcji energii w Uzbekistanie. Do 2030 r. ich udział powinien spaść do 58,5 proc. – w ramach przejścia na „zieloną” gospodarkę, co wiąże się z budową do 2030 r. nowoczesnych instalacji energetyki słonecznej i elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 6,7 GW.

Władze starają się też sytmulować prywatną inicjatywę w zakresie używania paneli fotowoltaicznych przez gospodarstwa domowe.

fergana.news/kresy.pl