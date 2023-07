Rząd przejął udziały rosyjskiego oligarchy w grupie Azoty

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ustanowiło tymczasowy zarząd przymusowy nad 20 proc. udziałów w grupie Azoty należącymi do rosyjskiego biznesmena żydowskiego pochodzenia Wiczesława Mosze Kantora.

Poprzez spółki Norica Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Opansa Enterprises Limited i Rainbee Holdings Limited z siedzibami na Cyprze, Kantor kontroluje 19,82 proc. akcji Grupy Azoty, jak wyliczył piszący o sprawie portal Business Insider. We wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało, że ze względu na objęcie tych spółek i samego Kantora sankcjami „minister Waldemar Buda podjął decyzje o ustanowieniu w tych spółach tymczasowego zarządcy przymusowego”.

Jak uzadnił resort to pierwszy krok, by „umożliwić przejęcie własności akcji posiadanych przez te firmy w Grupie Azoty”. Obecnie rząd szuka inwestora, który przejmie te akcje. Minister Waldemar Buda przedstawił ten krok jak część szerszej strategii – „Krok po kroku eliminujemy obecność Rosjan w polskiej gospodarce. Czy to poprzez uniezależnienie się od rosyjskich surowców energetycznych, czy ograniczanie rosyjskich wpływów i kapitału. Oskarżył on Kantora o próbę wrogiego przejęcia grupy

Uznał on także, że ruch będzie korzystny biznesowo, ponieważ „Posiadanie akcjonariusza z rosyjskim kapitałem powodowało ograniczenie pewnej wiarygodności spółki. Dzięki tej decyzji możliwości rozwoju, możliwości finansowania długu, zaciągania nowych zobowiązań po stronie Azotów się powiększają”.

Teraz pierwszym krokiem władz będzie oszacowanie wartości rynkowej przejmowanych udziałów. Dopiero po jej oszacowaniu będzie można wybrać ich nabywcę. Przyszła administracyjna decyzja o przejęciu udziałów przez nowego właściciela zakłada następnie wypłacenie Kantorowi odszkodowania. Przy czym ze względu na sankcję i te środki zostaną zamrożone.

Kantor był w latach 2007-2022 przewodniczącym Europejskiego Kongresu Żydowskiego i rosyjskim oligarchą żydowskiego pochodzenia, powiązanego z Kremlem. W 2020 r. był organizatorem i sponsorem Forum Holokaustu w Jerozolimie, na którym pojawiły się nieprawdziwe treści w odniesieniu do historii.

businessinsider.com/kresy.pl