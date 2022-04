Miedwiediew zaproponował nałożenie sankcji na wyborców PiS

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zaproponował, by w odwecie za sankcje nakładane na Rosję wpisać na rosyjskie listy sankcyjne wyborców Prawa i Sprawiedliwości.

Miedwiediew, który obecnie jest przewodniczącym proputinowskiej partii „Jedna Rosja” i wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Federacji, skomentował w poniedziałek w rozmowie z agencją TASS apel Mateusza Morawieckiego o zaostrzenie sankcji wobec Rosji, w tym o objęcie nimi wszystkich członków „Jednej Rosji”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Rosyjski polityk, nazywając Morawieckiego „pseudopremierem” i osobą, która „wypadła z torów na gruncie rusofobii”, zaproponował rozważenie przez rosyjskie władze nałożenia „symetrycznych” sankcji na wszystkich członków i „w ogóle na wszystkich głosujących na polską partię o niemiło brzmiącej nazwie PiS”.

„Jednocześnie wymienimy imiennie wszystkich łajdaków w Polsce” – dodawał były prezydent Rosji.

Miedwiediew nie wyjaśnił, w jaki sposób rosyjskie władze zidentyfikują wyborców Prawa i Sprawiedliwości.

Mateusz Morawiecki nawiązując w poniedziałek do doniesień o zbrodniach w podkijowskiej Buczy, o które strona ukraińska oskarżyła rosyjską armię, wezwał europejskich liderów do bardziej zdecydowanych działań w celu złamania „machiny wojennej Putina”. Proponował m.in. konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów wspierających władze w Moskwie, a także nałożenie sankcji na wszystkich członków partii „Jedna Rosja”, jako „współodpowiedzialnych” za to, co Rosja robi na Ukrainie.

Jak poinformowała w niedzielę agencja prasowa Reuters, siły ukraińskie zajęły wszystkie obszary wokół Kijowa. Burmistrz wyzwolonej Buczy poinformował, że podczas miesięcznej okupacji przez armię rosyjską zginęło około 300 mieszkańców. Według nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych, ciała wciąż leżały na ulicach. Strona ukraińska oskarżyła Rosjan o rozstrzeliwanie cywilów.

Rosja oskarżyła Ukraińców o fabrykację i zwróciła się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o zebranie się w celu przedyskutowania tego, co nazwała „prowokacją ukraińskich radykałów w Buczy”.

Kresy.pl / tass.ru / polsatnews.pl