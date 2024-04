Kolejny gigant zamyka zakład w Polsce i likwiduje 500 miejsc pracy. Powodem “wysokie koszty”

Kolejny zakład produkcyjny w Polsce zostanie zlikwidowany z powodu “wysokich kosztów”, a produkcja przeniesiona do innego kraju. Chodzi o zakład opon ciężarowych Michelin Polska S.A., wchodzący w skład fabryki francuskiego koncernu w Olsztynie. Pracę straci 500 osób.

Francuski koncern Michelin zamyka jeden ze swoich oddziałów produkcyjnych zlokalizowany w Olsztynie i przenosi produkcję do Rumunii – podał we wtorek portal Olsztyn.com.pl. Fabryka produkuje opony do samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, rolniczych oraz półprodukty, formy itp. To największy pracodawca w województwie warmińsko mazurskim. Cała fabryka zatrudnia około 5000 osób.

Zakład Opon Ciężarowych, który ma zostać zlikwidowany, stanowi miejsce pracy dla 500 osób. Oddział produkuje ogumienie dla ciężarówek.

“Każda z osób pracujących w zakładzie opon ciężarowych dostanie propozycję pracy na adekwatnym stanowisku odpowiadającym jej kompetencjom i doświadczeniu w innych zakładach – czy to produkcji opon do aut osobowych, czy do maszyn rolniczych, oczywiście w Olsztynie. Warunki zaproponowane pracownikom zakładu opon ciężarowych w innych zakładach nie będą gorsze niż obecne” – oświadczył rzecznik prasowy Michelin Polska, Piotr Staszałek.

Informacje portalu Olsztyn.com.pl wskazują, że osoby będące w wieku przedemerytalnym otrzymały ofertę wypłacenia pakietu socjalnego.

Jako powód likwidacji zakładu produkcyjnego wskazano “wysokie koszty”.

“Rynek ten jest zalewany tańszymi oponami z Dalekiego Wschodu i w związku z tym nasz zakład podjął decyzję o wygaszeniu produkcji opon ciężarowych” – poinformował Staszałek.

Z oficjalnego komunikatu wynika, wydział ulegnie rozwiązaniu do końca roku.

“Część osób zostanie przeniesiona do innych wydziałów bądź musi sobie szukać wyjścia… czyli słynna brama nr 1. Przecież hasło Michelina brzmi ‘produkujemy przyszłość’. Osoby w wieku przedemerytalnym wygrały los na loterii. Michelin będzie im płacił pakiet socjalny, tzw. odprawy” – powiedział anonimowy rozmówca cytowany przez portal olsztyn.com.pl.

olsztyn.com.pl / Kresy.pl