Gelsenkirchen: odsłonięto pomnik Lenina. „Był myślicielem wyprzedzającym swoje czasy, wczesnym bojownikiem o wolność i demokrację”

Pomnik przywódcy radzieckiego Władimira Lenina został odsłonięty w zachodnio-niemieckim mieście Gelsenkirchen. Instalacja pojawia się podczas globalnych protestów przeciwko upamięnianiu kontrowersyjnych postaci historycznych – donosi Die Zeit.

Ponad 30 lat po zakończeniu komunizmu w bloku wschodnim zachodnio-niemieckie miasto Gelsenkirchen w sobotę odsłoniło nowy pomnik kontrowersyjnego przywódcy radzieckiego Władimira Lenina.

CZYTAJ TAKŻE: Zamieszki i grabieże w Stuttgarcie. Policja w czasie zajść: „syutacja jest całkowicie poza kontrolą” [+WIDEO]

Odsłonięcie miało miejsce podczas globalnego protestu przeciwko posągom upamiętniającym kontrowersyjne postacie historyczne.

Mała niemiecka marksistowsko-leninowska partia Niemiec (MLPD), która przewodziła inicjatywie zainstalowania posągu, przekazałą, że ​​jest to pierwszy posąg Lenina wzniesiony w byłych Niemczech Zachodnich.

Odsłonięciu ponad 2-metrowego pomnika, pierwotnie wyprodukowaneog w byłęj Czechosłowacji w 1957 r., towarzyszyły przemówienia i muzka. Uczestnicy machali czerwonymi flagami z placu, na którym wzniesiono posąg, oraz z dachów otaczających go budynków.

Today in statue news: Communists are erecting a statue of Lenin in the western Germany city of Gelsenkirchen. The poster on the right reads: „Don’t give anti-communism a chance!”https://t.co/YQUb0IMUwR pic.twitter.com/dph21m1tRj

— Marcel Dirsus (@marceldirsus) June 20, 2020