ONZ broni Antify. Twierdzi, że to „pokojowi demonstranci”

Na oficjalnym koncie na Twitterze biura Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie opublikowano wpis, w którym wyrażono zaniepokojenie określaniem Antify mianem organizacji terrorystycznej.

Jak informowaliśmy, prezydent USA Donald Trump poinformował pod koniec maja, że USA zamierzają uznać skrajnie lewicowy ruch Antifa za organizację terrorystyczną. Administracja Stanów Zjednoczonych zarzuca ekstremistom z Antify udział w aktach przemocy, do których doszło w czasie demonstracji i zamieszek po śmierci George’a Floyda.

Podobną opinię przedstawił prokurator generalny USA William Barr. Podkreślił, że demonstracje zostały przejęte przez lewicowych ekstremistów, posiadających własne cele. W wielu przypadkach uczestnicy demonstracji malowali na murach skrajnie lewicowe symbole. Oświadczenie spotkało się reakcją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wpis opublikowano 19 czerwca.

Eksperci ONZ od praw człowieka wyrazili ogromne zaniepokojenie wobec niedawnego oświadczenia Prokuratora Generalnego USA określającego Antifę i inne aktywności antyfaszystowskie jako terroryzm. Twierdzą, że podminowuje to prawo do wolności ekspresji i pokojowych zgromadzeń w kraju – napisano na koncie biura ONZ w Genewie na Twitterze.

UN #HumanRights experts express profound concern over a recent statement by the US Attorney-General describing #Antifa and other anti-fascist activists as domestic terrorists, saying it undermines the rights to freedom of expression and of peaceful assembly in the country. pic.twitter.com/2Pz2dMyq8k

— UN Geneva (@UNGeneva) June 19, 2020