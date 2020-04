Niemcy: Po raz kolejny podpalono auto rodziców deputowanego z AfD. Policja podejrzewa lewicowych ekstremistów

W środę wieczorem po raz kolejny podpalony został samochód rodziców deputowanego niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) Siegberta Droese. Do zdarzenia doszło w Lipsku. Policja podejrzewa lewicowych ekstremistów. Sprawa jest aktualnie badana przez niemieckie Centrum Obrony przed Terroryzmem i Ekstremizmem (PTAZ).

W środę na krótko przed północą Mercedes należący do rodziców deputowanego do Bundestagu Siegberta Droese (AfD) staną w płomieniach – podaje portal „Tag 24”. Do zdarzenia doszło w Lipsku przy Bernhard-Göring-Strasse. Mimo, że straż pożarna bardzo szybko przyjechała na miejsce zdarzenia, samochód całkowicie spłonął. Auto zaparkowane obok zostało także mocno uszkodzone. W sierpniu 2019 podpalony został samochód należący do rodziców tego samego parlamentarzysty AfD (wówczas lewicowi aktywiści przyznali się do dokonania czynu). Także w tym przypadku policja podejrzewa lewicowych bojówkarzy.

Po określeniu, że samochód należał do rodziców deputowanego AfD, sprawa została przekazana przez policję do Centrum Obrony przed Terroryzmem i Ekstremizmem.

„Pomimo szumnych oświadczeń kierownictwa policji i ratusza w Lipsku – codzienna przemoc na ulicach miasta jest tolerowana – jak dotąd nic się nie poprawiło w tej sytuacji” – oświadczył na Facebooku Siegberta Droese. Samochód jego rodziców został już wcześniej podpalony. Zdarzenie miało miejsce w sierpniu 2019 roku. Wówczas lewicowi aktywiści przyznali się do przeprowadzenia ataku.

Portal „Junge Freiheit” (JH) podaje, że Lipsk-Connewitz jest jedną z głównych lokalizacji lewicowego ekstremizmu w Niemczech. W mieście bardzo często dochodzi do ataków lewicowych bojówkarzy na prawicowych polityków, działaczy społecznych oraz przedsiębiorców.

JH informuje także, że w ostatnim czasie znów nasiliły się ataki tego typu. W poniedziałek wieczorem nieznani sprawcy podpalili samochód posła AfD Franka-Christiana Hansela. Na początku marca informowaliśmy o podpaleniu auta jednego z liderów partii.

Wcześniej lewicowi bojówkarze podpalili już pojazdy: zastępcy przewodniczącego AfD Beatrix von Storch (2015 ), polityka partii Uwe Junge (2017) oraz rzeczniczki – Frauke Petry (2016).

