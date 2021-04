„FAS”: Ukraina zwróciła się do Niemiec z prośbą o nowoczesną broń defensywną, która ma pomóc w razie rosyjskiej inwazji

Ukraina zwróciła się do Niemiec z prośbą o nowoczesną broń defensywną, która ma pomóc w obronie wybrzeża Morza Czarnego przed ewentualną agresją ze strony Rosji – podała w sobotę niemiecka gazeta „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” (FAS). CDU ma sygnalizować zrozumienie, z kolei SPD ma wyrażać sprzeciw.

Lista, która została przekazana stronie niemieckiej przez rząd Ukrainy obejmuje pociski ziemia-powietrze wystrzeliwane z ziemi i z morza, a także systemy do usuwania min. Redakcja „FAS” podaje, że chodzi o system przeciwrakietowy GDM-008 Millennium, części rakiet do zwalczania okrętów Sea Spear, a także małe łodzie podwodne typu Sea Cat oraz Sea Fox do rozpoznania podwodnego i likwidowania min.

„FAS” pisze, że ukraińskie władze prosiły wcześniej o przekazanie Ukrainie używanych niemieckich korwet. Redakcja powołuje się na anonimowe źródła w obu krajach.

Informacje medium wskazują, że niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer oraz inni politycy CDU wykazywali „otwartość”. Z kolei minister spraw zagranicznych Heiko Maas ze współrządzącej SPD miał się „wzbraniać”.

„Ponieważ Rosja grozi wojną, wykluczanie dostaw czysto defensywnej broni byłoby obecnie błędem” – medium cytuje szefa komisji spraw zagranicznych Bundestagu Norberta Roettgena (CDU).

„Byłem od zawsze zwolennikiem Nord Stream 2, ale teraz zadaje sobie pytanie, czy nie powinienem zmienić zdania” – powiedział przewodniczący parlamentarnej komisji do spraw europejskich Gunther Krichbaum CDU).

„Jeżeli Rosja nie zrezygnuje z prób szantażu, będziemy musieli dojść do wniosku, że nie możemy wziąć odpowiedzialności za ten projekt” – dodał.

Także Zieloni mają wykazywać pewnego rodzaju aprobatę dla stanowiska Ukrainy. „Jeżeli systemu broni nie można użyć do ataku, a jego celem jest niedopuszczenie do zajęcia przez Rosję dalszych części Ukrainy, to możemy o tym dyskutować” – powiedział ekspert tej partii do spraw wojskowych Tobias Lindner.

