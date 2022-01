Facebook zablokował profil rosyjskiej delegacji na rozmowy o bezpieczeństwie w Wiedniu

Rząd Kazachstanu podał się do dymisji 5 stycznia biorąc na siebie odpowiedzialność za wybuch protestów społecznych, do jakich doszło niedawno na ulicach. Na nowego ministra informacji został wyznaczony Askar Umarow. Nominacja wywołała niezadowolenie w Rosji. Szef rosyjskiej agencji do spraw wsparcia diaspory (Rossotrudniczestwo) Jewgienij Primakow zapowiedział, że nie będzie wchodził w kontakty z Umarowem. Szef rosyjskiej agencji kosmicznej Dmitrij Rogozin zadeklarował zaś, że nie będzie on mile widziany na kosmodromie Bajkonur, dzierżawionym przez Rosjan na terytorium Kazachstanu.

Głos zabrało w rej sprawie rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jego rzeczniczka Maria Zacharowa podkreśliła w czwartek, że nominacja członka rządu to wewnętrzna sprawa Kazachstanu. Z drugiej strony stwierdziła - "Wypowiedzi nacjonalistycznego typu, obejmuje to wszystko: ksenofobię, podżeganie do nienawiści i tak dalej – które słusznie wywołały, jak wielu twierdziło, ostrą reakcję wśród obywateli zarówno Rosji, jak i Kazachstanu, uważamy za niedopuszczalne".