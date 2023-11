Unia Europejska wymierzyła cios właścicielowi Facebooka

Organ Unii Europejskiej w którego kompetencji jest egzekwowanie przepisów o ochronie danych osobowych zadecydował o ograniczeniu działalności Facebooka na terytorium wspólnoty.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) zabroniła Meta (właścicielowi portalu społecznościowego Facebook) wyświetlać użytkownikom z państw Unii Europejskiej spersonalizowanych reklam, jak podał w środę portal Money.pl. Reklamy spersonalizowane te materiały marketingowe dopasowane do profilu użytkownika sporządzonego na podstawie uprzedniego zachowania w sieci i podejmowanych przez niego wyborów.

EROD podjęła taką decyzję jeszcze 27 października, na wniosek urzędów ochrony danych osobowych w Holandii i Norwegii, choć dopiero w środę podano ją do publicznej wiadomości. “Meta śledzi co publikujesz, na co klikasz lub lubisz na Facebooku i Instagramie, i wykorzystuje te informacje do oferowania spersonalizowanych reklam. Niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych milionów ludzi na Facebooku jest dla tej firmy modelem biznesowym.” – Money.pl zacytował pogląd Aleida Wolfsena, szef holenderskiego urzędu kompetentnego w sprawie.

Za wdrożenie decyzji EROD w życie i wyegzekwowanie jej wobec Meta ma odpowiadać urząd ochrony danych osobowych w Irlandii, bowiem to właśnie w tym państwie mieści się siedziba spółki.

Money.pl zamieszcza opinię, że Meta może próbwać obejść zakaz sformułowany przez organ UE wprowadzając możliwość użytkowania jego portalu społecznościowego bez spersonalizowanych reklam za opłatą.

Europejska Rada Ochrony Danych to organ powołany w 2016 r. w celu egzekwowania stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Składa się z przedstawicieli organów ochrony danych z 27 państw członkowskich UE oraz trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

money.pl/kresy.pl