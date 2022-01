Konfederacja zakłada nowy profil i zapowiada pozwanie Facebooka [+VIDEO]

Konfederacja utworzyła nowy profil na Facebooku – „Konfederacja – Koło Poselskie”. Ugrupowanie zapowiada także kroki prawne wobec amerykańskiego giganta.

Podjęliśmy decyzję, iż jako koło poselskie Konfederacja, chcąc komunikować się z naszymi wyborcami i sympatykami, uruchamiamy oficjalny profil na Facebooku. To nie znaczy, że partia rezygnuje ze starań, by odzyskać swój profil – oświadczył w czasie wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie poseł Krzysztof Bosak. Bosak zapowiedział także pozew cywilny przeciwko Facebookowi.

.@krzysztofbosak: Podjęliśmy decyzję, iż jako Koło Poselskie Konfederacja, chcąc komunikować się z naszymi wyborcami i sympatykami uruchamiamy oficjalny profil na facebooku. To nie znaczy, że partia #Konfederacja rezygnuje ze starań, by odzyskać swój profil. pic.twitter.com/KS8SZ8ybJ4 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) January 11, 2022

Nowy profil nosi nazwę – „Konfederacja – Koło Poselskie”. „To profil założony przez 11 posłów Konfederacji. Miejsce, gdzie będzie można zobaczyć wszystkie nasze działania”- oświadczył poseł Artur Dziambor.

Ruszył OFICJALNY profil koła poselskiego Konfederacja‼️ Został założony przez posłów i jest niezależny od profilu partyjnego, o którego odzyskanie walczy partia Konfederacja Wolność i Niepodległość. 👇https://t.co/ZAIzdAG3fW pic.twitter.com/rGqyYHX1e9 — Krystian Kamiński 🇵🇱 (@K_Kaminski_) January 11, 2022

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Komisarz UE: Media społecznościowe powinny podlegać odpowiednim regulacjom prawnym

Wcześniej Krzysztof Bosak odniósł się na antenie Polsat News do sprawy zablokowania profilu Konfederacji na Facebooku. „Jeżeli na portalu jest 18 mln Polaków, to nie wyobrażam sobie prowadzenia w sposób uczciwy i wyrównany kampanii wyborczych, komunikacji politycznej, jeśli nam to będzie zabrane. Przypomnę, że profil Konfederacji był najpopularniejszym profilem w Polsce, spośród partii politycznych. Śledziło go prawie 700 tys. ludzi, osiągał wielomilionowe zasięgi. To jest rażący przykład cenzury politycznej i ingerencji w demokrację” – podkreślił poseł.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Mamy zamiar pozwać Facebooka jeżeli nie przywrócą profilu” – zapowiedział. Bosak przypomniał, że Konfederacja zgłosiła projekt ustawy, która „ma dać Państwowej Komisji Wyborczej możliwość karania platform za cenzurę prewencyjną”.

Dodał, że Konfederacja oczekuje, że „rząd uchwali w Polsce prawo gwarantujące wolność słowa”.

Konfederacja zaprezentowała w piątek projekt ustawy nakładający olbrzymie kary finansowe za cenzurę partii politycznych ze strony mediów społecznościowych.

Zobacz także: Twitter zablokował konto Trumpa – na stałe

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

5 stycznia br. profil partii politycznej Konfederacja w serwisie społecznościowym Facebook przestał działać. Właściciel Facebooka, firma Meta, w wydanym oświadczeniu powiadomiła, że strona Konfederacji została usunięta, ponieważ „wielokrotnie naruszała standardy społeczności, w szczególności dotyczące zasad walki z COVID-19 i środków ostrożności z tym związanych oraz mowy nienawiści”.

Zobacz także: Ordo Iuris apeluje do premiera o podjęcie zdecydowanych działań zapobiegających cenzurze w mediach społecznościowych

wiadomosci.onet.pl / polsatnews.pl / Kresy.pl