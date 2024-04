Ewakuacja Polaków z Izraela? Jest komentarz MSZ

Gdyby doszło do eskalacji konfliktu, to jesteśmy w każdej chwili gotowi do ewakuacji polskich obywateli – oświadczył w niedzielę wiceszef MSZ Andrzej Szejna.

Wiceminister Andrzej Szejna zapewnił, że żaden Polak nie ucierpiał w irańskim ataku na Izrael. Zadeklarował, że “jesteśmy gotowi w każdej chwili do ewakuacji polskich obywateli przybywających w Izraelu”. Nie wykluczył dalszej eskalacji konfliktu. “Chcę tylko podkreślić w imieniu polskiej dyplomacji, że absolutnie monitorujemy sytuację, jesteśmy w kontakcie z naszymi służbami konsularnymi” – powiedział.

Szejna wyraził opinię, że dzięki współpracy w ramach ONZ i wsparciu USA uda się zapobiec dalszej eskalacji konfliktu. Jego zdaniem “atak Iranu na Izrael i ewentualna odpowiedź Izraela odwraca uwagę od ważnej dla Polski sprawy, jaką jest wojna w Ukrainie”.

Wiceminister był pytany o możliwość zaostrzenia stopnia rekomendacji w sprawie wyjazdów do Izraela. Podkreślił, że w razie eskalacji konfliktu, to stanowczo będą odradzać podróży.

“Odradzamy zresztą też dzisiaj podróże do Izraela, ponieważ ci, którzy to czynią, czynią to naprawdę z narażeniem życia i zdrowia” – wskazał.

W sobotę późnym wieczorem Iran rozpoczął uderzenie odwetowe, wymierzone przeciwko Izraelowi. Skonfliktowane strony szacują, że w nocy z soboty na niedzielę, przeciwko Izraelowi wystrzelono łącznie około 300 rakiet i dronów.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło w sobotę atak Iranu na Izrael, wezwało także do zachowania “powściągliwości”. “Polska z całą mocą potępia ataki rozpoczęte przez Iran na Izrael. Wzywamy Iran i jego sojuszników do zachowania powściągliwości i natychmiastowego zaprzestania działań wojennych” – przekazano w komunikacie.

Warto zauważyć, że dzień wcześniej MSZ wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Izraela, Palestyny i Libanu.

gazetaprawna.pl / Kresy.pl