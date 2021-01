Żydzi potajemnie wywieźli z Polski przedmioty wykopane na terenie d. warszawskiego getta

Na terenie dawnego warszawskiego getta odkryto bunkier ze stuletnimi filakteriami – pudełkami zawierającymi cztery ustępy Tory – ukrytymi przed Niemcami podczas II wojny światowej. Według gazety Israel Hayom, jedna z żydowskich organizacji w tajemnicy przed polskimi władzami wywiozła te przedmioty do Izraela.

Jak podała w poniedziałek największa izraelska gazeta Israel Hayom, podczas rozbiórki budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie dawnego warszawskiego getta robotnicy odkryli wejście do bunkra wykopanego w ramach przygotowań do powstania w getcie w 1943 roku. Jeden z polskich robotników budowlanych odkrył 10 filakterii ukrytych za książkami i innymi przedmiotami.

O znalezisku, które Israel Hayom nazwał „sensacyjnym”, dowiedziała się izraelska organizacja Shem Olam Faith & the Holocaust Institute for Education Documentation and Research. Jej emisariusze potajemnie skontaktowali się z robotnikami, którzy odnaleźli filakterie.

„Po długich negocjacjach i zobowiązaniu do zachowania transakcji w tajemnicy przed władzami polskimi, filakterie zostały przekazane emisariuszom. Niedawno przybyły do Izraela, gdzie zostały przeniesione do instytutu dla dezynfekcji i konserwacji” – pisze Israel Hayom.

Według dyrektora Shem Olama, rabina Abrahama Kriegera, odkrycie 10 filakterii skoncentrowanych w jednym miejscu świadczy, że w getcie pod bokiem Niemców starano się podtrzymywać żydowskie zwyczaje. „Pomimo okropności i okrutnej rzeczywistości, w której żyli, nadal przestrzegali zwyczajów i tradycji w których dorastali” – mówił rabin.

Doniesienia izraelskiej gazety skomentował na Twitterze publicysta historyczny Piotr Zychowicz przypominając, że wywiezione przedmioty należały do obywateli RP, a nie Izraela.

Znowu to samo. Izraelczycy w tajemnicy przed polskimi władzami wywieźli z Polski przedmioty znalezione na terenie warszawskiego getta.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2019 roku organizacja Shem Olam Faith & the Holocaust Institute for Education Documentation and Research wezwała obywateli Polski do raportowania jej na temat mienia pożydowskiego znajdującego się w naszym kraju. „Czy posiadacie jakieś przedmioty z czasów Zagłady? Opowiedzcie nam, zabierzemy je z powrotem. Do Domu” – ogłoszono w audiowizualnym materiale zamieszczonym w sieci. Organizacja uruchomiła specjalną linię telefoniczną, za pomocą której można zawiadamiać o mieniu uważanym za pożydowskie, a znajdującym się w Polsce.

