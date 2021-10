Eurostart: Bezrobocie w Polsce jedno z najniższych w UE

Bezrobocie w Polsce wyniosło w sierpniu 3,4 procent i było jednym z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej, podobnie było w lipcu – podała agencja statystyczna Eurostat.

Polska miała w sierpniu czwartą najniższą stawkę wśród państw członkowskich, wynika z danych agencji.

Tymczasem Hiszpania miała najwyższy wskaźnik bezrobocia w UE, skorygowany o czynniki sezonowe, wynoszący 14 procent, podczas gdy bezrobocie greckie było na drugim miejscu z wynikiem 13,2 procent.

Eurostat podał, że średnia UE w sierpniu wyniosła 6,8 proc., w porównaniu z 6,9 proc. w lipcu.

Główny Urząd Statystyczny (GUS), który stosuje inną metodologię, podał w zeszłym tygodniu, że w sierpniu stopa bezrobocia w Polsce utrzymywała się na stałym poziomie 5,8 proc., bez zmian od lipca.

