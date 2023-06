Erdogan rozmawiał z Putinem. Zaapelował o „zdrowy rozsądek”

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan odbył w sobotę rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i zaapelował do niego o zachowanie zdrowego rozsądku. Rozmowa dotyczyła działań szefa najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna.

Erdogan był jednym z pierwszych przywódców, którzy rozmawiali telefonicznie z Putinem po jego przemówieniu w sobotę – podkreśla agencja Reuters. Obaj przywódcy rozmawiali o ostatnich wydarzeniach w Rosji, a Erdogan zadeklarował, że Turcja jest gotowa zrobić, co jest w jej mocy, aby pomóc w doprowadzeniu do pokojowego rozwiązania – przekazały służby prasowe tureckiego prezydenta.

Kreml w osobnym oświadczeniu poinformował, że podczas rozmowy z Putinem Erdogan poparł rosyjski rząd.

Także turecki dziennik Daily Sabah podał, powołując się na komunikat Kremla, że Erdogan zapewnił Putina o wsparciu „przeciwko zbrojnej rebelii najemników”.

W piątek szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn przekazał, że oddziały regularnej rosyjskiej armii zaatakowały obóz najemników, co skutkowało licznymi ofiarami śmiertelnymi. Oświadczył, że zamierza „przywrócić sprawiedliwość” w siłach zbrojnych i wezwał, by nie okazywać mu sprzeciwu.

Z nagrań rozprzestrzenianych w mediach społecznościowych wynika, że szef grupy Wagnera wszedł w sobotę do budynków ministerstwa obrony Rosji w Rostowie nad Donem.

Władimir Putin w sobotę rano zaapelował do sił grupy Wagnera: „Apeluję do tych, którzy zostali popchnięci do prowokacji i wojskowej rebelii” – powiedział. Putin dodał, „potrzebujemy jedności, konsolidacji i odpowiedzialności. Wszelkie wewnętrzne zawirowania są dla nas jako narodu śmiertelnym zagrożeniem dla naszej państwowości; to cios dla Rosji dla naszego narodu i naszych działań w obronie naszej ojczyzny. Takie zagrożenie spotka się z ostrą reakcją”.

Na słowa rosyjskiego prezydenta zareagował szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn. „Jeśli chodzi o zdradę ojczyzny, prezydent głęboko się myli. Jesteśmy patriotami naszej ojczyzny, walczyliśmy i walczymy, wszyscy bojownicy PKW Wagnera. I nikt nie podda się na żądanie prezydenta, FSB ani nikogo innego, ponieważ nie chcemy, aby kraj żył w korupcji, kłamstwie i biurokracji” – oświadczył.

Z kolei przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow nazwał w sobotę działania szefa Grupy Wagnera „haniebną zdradą”. „To nóż [wbity] w plecy i prawdziwy bunt wojskowy!”.

