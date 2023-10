Elon Musk zakpił z Zełenskiego. Ukraińcy oburzeni

Potentat technologiczny i multimiliarder Elon Musk zamieścił na swojej platformie X prześmiewczy wpis. Odnosi się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. “Kiedy minęło 5 minut, a ty nie poprosiłeś o miliard dolarów pomocy”. Niektóre ukraińskie media zarzuciły mu szerzenie “rosyjskiej propagandy”.

W poniedziałek w nocy miliarder zamieścił na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter) wpis wykorzystujący jeden z bardziej popularnych w sieci memów. “Kiedy minęło 5 minut, a ty nie poprosiłeś o miliard dolarów pomocy” – napisano pod obrazkiem, który przedstawia ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Niektóre ukraińskie media oskarżyły Elona Muska o szerzenie “rosyjskiej propagandy”. Portal Ukraińska Prawda zamieścił podobnego mema, który oskarża o to miliardera.

Przeczytaj: Elon Musk o warunkach pokoju na Ukrainie – nie spodobało się Ukraińcom

Wpis Muska skomentował także Serhij Leszczenko, jeden z doradców Zełenskiego. Zapytał, czy “na to w tych kluczowych momentach, zasługuje naród ukraiński”, oskarżając miliardera o “trolling”.

You are trolling the leader of Ukrainian nation fighting for its independence like founding fathers of you nation did the same. Is it what Ukrainians are worth for during these crucial days?

— Serhiy Leshchenko (@Leshchenkos) October 2, 2023