Brytyjski wywiad: Niedobór paliwa w Rosji. Rośnie napięcie na rynku globalnym

Brytyjski wywiad zwraca uwagę, że w ostatnich tygodniach rosyjscy klienci doświadczyli najprawdopodobniej lokalnych niedoborów benzyny i oleju napędowego. By ustabilizować rynek wewnętrzny, Rosja zawiesiła w czwartek prawie cały eksport tych paliw.

Brytyjskie ministerstwo obrony pisze w niedzielnej aktualizacji wywiadowczej o niedoborach benzyny i oleju napędowego w Rosji. Jak podkreślają Brytyjczycy, jest mało prawdopodobne, by niedobory te były bezpośrednim skutkiem wojny.

Są prawdopodobnie spowodowane szeregiem czynników, w tym krótkoterminowym wzrostem popytu ze strony sektora rolnego, coroczną letnią konserwacją rafinerii i atrakcyjnymi cenami eksportowymi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 September 2023.

