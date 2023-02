Stoltenberg apeluje do Rosji. Chodzi o traktat o redukcji zbrojeń

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaapelował do Rosji, by raz jeszcze przemyślała swoją decyzję o zawieszeniu udziału w traktacie New START. W jego ocenie, Władimir Putin „przygotowuje się na więcej wojny”.

We wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg skomentował ostatnie działania i decyzje Rosji.

– Rok temu prezydent Putin rozpoczął swoją nielegalną wojnę przeciwko pokojowemu sąsiadowi. Fakty są dla wszystkich jasne. Nikt nie atakuje Rosji. Rosja jest agresorem. Ukraina jest ofiarą agresji. Wspieramy prawo Ukrainy do samoobrony – powiedział Stoltenberg na konferencji prasowej z szefem MSZ Ukrainy, Dmytro Kułebą.

– To prezydent Putin zaczął tę imperialną wojnę podboju. To Putin wciąż eskaluje wojnę – kontynuował. Jego zdaniem, prezydent Rosji myślał, że „może zniszczyć Ukrainę i nas podzielić”, ale „nie docenił determinacji Ukraińców (…) i naszej jedności”.

Zdaniem Stoltenberg, obecnie nic nie wskazuje, by Putin chciał pokoju. – Wręcz przeciwnie, jak dziś jasno stwierdził, przygotowuje się na więcej wojny. Rosja rozpoczyna nowe ofensywy, mobilizuje więcej wojska i zwraca się o wsparcie do Korei Północnej i Iranu – powiedział. Odniósł się w ten sposób do wtorkowego orędzia rosyjskiego przywódcy, który m.in. ogłosił zawieszenie przez Rosję udziału w traktacie o redukcji zbrojeń strategicznych z 1991 roku.

Sekretarz generalny NATO wyraził też zaniepokojenie, że Chiny mogą planować dostarczanie Rosjanom broni śmiercionośnej. Podkreślił, że „Putin nie może wygrać” i należy dalej wspierać Ukrainę. Wyraził zadowolenie, że sojusznicy zapowiadają wysłanie Ukraińcom nowych czołgów i ciężkiego uzbrojenia, dodając, że obietnice te muszą zostać pilnie zrealizowane. Dodał też, że „przyszłość Ukrainy jest w euroatlantyckiej rodzinie”.

Stoltenberg wyraził też żal w związku z decyzją Putina o zawieszeniu przez Rosję udziału w traktacie o redukcji zbrojeń strategicznych New START.

– Przez ostatnie lata Rosja naruszała i odchodziła od kluczowych porozumieć o kontroli zbrojeń. Wraz z dzisiejszą decyzją w sprawie New START, cała architektura kontroli zbrojeń została rozmontowana. Zdecydowanie zachęcam Rosję, by raz jeszcze przemyślała swoją decyzję i respektowała istniejące porozumienia – oświadczył.

Jak pisaliśmy, prezydent Rosji, Władimir Putin, wygłosił we wtorek orędzie do narodu przed połączonymi izbami Dumy Państwowej i Rady Federacji, które nie odbyło się w zeszłym roku. Oświadczył m.in., że inwazja na Ukrainę uprzedził atak sił ukraińskich w Donbasie, a następnie działania przeciw Krymowi. Na samym przemówienia odniósł się do relacji z NATO, które oskarżył o wspieranie planów ukraińskiego ataku na obiekty rosyjskich sił jądrowych. W związku tym zapowiedział, że żadne inspekcje państw zachodnich nie zostaną dopuszczone do tych instalacji. Putin uznał to za kolejny przejaw dążenia Zachodu do „strategicznego porażenia” Rosji. Putin ogłosił w tym momencie, że jego państwo zawiesza swój udział w traktacie o redukcji zbrojeń strategicznych z 1991 r. Zapowiedział podtrzymanie parytetu nuklearnego z USA.

NATO / Kresy.pl