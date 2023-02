Orędzie Putina: Za wojnę odpowiada Zachód, a Rosja ma prawo być silną

Putin ogłosił, że inwazja na Ukrainę, rozpoczęta w zeszłym roku przez Rosjan, uprzedziłą atak sił ukraińskich w Donbasie, a następnie działania przeciw Krymowi.

Władimir Putin wygłasza orędzie do narodu przed połączonymi izbami Dumy Państwowej i Rady Federacji, które nie odbyło się w zeszłym roku. Sporą jego część stanowiły komentarze na temat wojny przeciw Ukrainie. Rosyjski przywódca przedstawił ją jednak głównie jako starcie z blokiem Zachodu. „To oni wypuścili dżina z butelki. Pogrążyli w chaosie całe regiony” – powiedział Putin. Oskarżył USA i ich sojuszników o wywołanie wojen, które kosztowały życie 900 tys. osób, przy czym twierdził, że są to szacunki samych źródeł Amerykanów. Twiedził, że Waszyngton od rozbadu Związku Radzieckiego dążył również do ostatecznego rozbicia Rosji.

Twierdził, że w latach 30 Zachód „otworzył Hitlerowi drogę do władzy”. Obecnie Zachód, według niego, przekształcił Ukrainę w „antyRosję”. Uznał, że Zachód wsparł „zamach stanu” na Ukrainie w 2014 r. jak ocenił ewolucję Majdanu, którą nazwał „niekonstytucyjną” i „nielegalną”. „Zachód używa Ukrainy jak tarana przeciwko Rosji” – powiedział rosyjski przywódca. Twierdził, że Rosja nie toczy wojny z „narodem Ukrainy”, który obecne władze Ukrainy mają, według rosyjskiego przywócy, traktować przedmiotowo.

Odnosząc się do wojny eksponował fakt używania przez poszczególne oddziały ukriańskich sił zbrojnych symboliki i abrewiatury jednostek III Rzeszy. Obficie używał określenia neonaziści na określenie sił ukraińskich.

Mówił o „rewizjonistycznej polityce” Zachodu przeciw Rosji, który chce narzucić światu system „neoliberalny” a zarazem „totalitarny”. Oskarżył Zachód o to, że latami eksploatował Rosję i „rabował” jej surowce naturalne.

„Skończyć z nami raz i na zawsze”, „przeobrazić konflikt lokalny w globalny” – tak Putin scharakteryzował cele Zachodu w obecnej konfrontacji. Jak stwiedził – „rzecz idzie o przetrwania naszego kraju”. Zapewnił przy tym rodaków – „Zwycięzyć z nami na polu boja jest niemożliwym”, dodając – „dlatego prowadzą wojnę inforamcyjną”, nakierowaną według niego szczególnie na młode pokolenie Rosjan.

Jak stwierdził na Zachodzie dochodzi także do rozkładu jego własnej kultury, a ma on pogrążać się w „zboczeniach”, wśród których wymienił pedofilię, „znącanie się nad dziećmi”. „Obronimy nasze dzieci przed degradacją” – powiedział rosyjski przywódca, deklarując, że w jego państwie małżeństwo zawsze będzie związkiem mężczyzny i kobiety. Groził, że wrogowie będą starali się rozchwiać społeczeństwo rosyjskie i wyszukać w nim „zdrajców”. Tym ostatnim groził „odpowiedzialnością prawną”.

Jak twierdził Putin „absolutna większość obywateli” poparła „specjalną operację wojskową” przeciwko Ukrainy i zrozumiała jej sens, tak jak przedstawiły ją władze Rosji.

Dziękował żołnierzom „wszystkich struktur siłowych” Rosji oraz milicji donbaskich separatystów. Dziękował też inżynierom i pracownikom zakładów przemysłu obronnego, budowniczym infrastruktury, nauczycielom i ludziom kultury przyjeżdżającym do żołnierzy na froncie, kapelonom, urzędnikom i przedsiębiorcom, „wszystkim, którzy wypełniąją swoje zawodowe, ludzkie obowiązki”. Zarządził wprowadzenie dla każdego uczestnika działań wojennych urlopu w długości 14 dni raz na pół roku.

Mówił o „samodzielnym wyborze” mieszkańców obwodu donieckiego i ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego za przyłączeniem do Rosji, pomimo „gróźb neonazistów”. Zapowiadał programy rozwoju ekonomicznego i wsparcia socjalnego tych anektowanych regionów. Podkreślając ich znaczenie dla Moskwy Putin oowiedział o „niezawodnym, lądowym połączeniu” Krymu z terytorium Rosji.

Zadeklarował, że rosyjscy żołnierze walczą o pokój „za swoich przodków, za przyszłość naszych dzieci, za powtórne zjednoczenie narodu”. W tym miejscu Putin wezwał do minuty ciszy upamiętniającej ofiary „neonazistów i pacyfikatorów”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Prezydent Rosji wezwał struktury państwowe do skoncentrowania się na potrzebach rodzin żołnierzy walczących na froncie wojny z Ukrainą, ale też poległych. W tym celu Putin zarządził powstanie specjalnego, państwowego funduszu, którzy ma wesprzeć weteranów i ich krewnych. Struktury obsługujące ten fundusz mają wkrótce powstać w każdym regionie Rosji. Każda rodzina ma mieć przyporządkowanego jednego urzędnika. Stworzenie tych struktur Putin polecił radzie ministrów. Podkreślił przy tym, że ich działanie w niczym nie redukuje dotychczasowych zobowiązań już istniejących służb państwa.

Putin wysoko ocenił rosyjskie technologie zbrojeniowe, twierdził nawet, że niektóre z nich „przewyższają zagraniczne odpowiedniki”. Wezwał przemysł do „zrobienia wszystkiego dla zwycięstwa”.

Deklarował gwarancje socjalne dla pracowników sektora obronnego. Obejmie to subsydiowanie kosztów wynajmu mieszkań przez państwo. Program ten obejmie budowę specjalnych nowych mieszkań dla tej kategorii robotników.

Putin ocenił, że Zachód „nie osiągnął” niczego sankcjami wobec Rosji, ale w efekcie sam ma problemy energetyczne i ze wzrostem cen. „Anyrosyjskie sankcje to tylko środek, a cel, cytuję, to zmusić naród do ofiar. Tacy humaniści” – ironizował Putin. Jednak gospodarka Rosji miała okazać odporność, finanse pozostać stabilnymi, a na rynku nie wystąpił kryzys zaopatrzenia, nie wzrosło, a spadło bezrobocie, które osięgnęło „historyczne minimum”, przy czym Putin chwalił za to rząd Michaiła Miszustina. Według rosyjskiego przywódcy stało się tak „na trwałej bazie rynkowej” i uniknięto skrętu gospodarki „w stronę państwa”.

Czytaj: Rosjanie oszacowali spadek swojego PKB

Rubel najsłabszy od dziesięciu miesięcy

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Putin srytykował dotychczasowy surowcowy model eksportowy Rosji czy wręcz cały jej model gospodarczy, ukształtowany jeszcze w latach 80 i 90 XX w.. Krytkował również oligarchów, którzy, jak opisywał, zbijali na tym modelu majątki, by następnie lokować je na Zachodzie. Wytknął im, że państwa zachodnie i tak zamroziły ich majątki. „Nikt z prostych obwyateli kraju, nie pożałował tych, którzy stracili pieniądze na konatach zachodnich banków, jachty i pałace” – ocenił polityk.

„Rosyjski biznes przebudował logistykę”, by oprzeć się na „odpowiedzialnych partnerach”, a według Putina „takich na świecie większość”. Jak stwierdził, rosyjska gospodarka będzie coraz mniej zależna od eksportu surowców, a w większym stopniu oprze się sprzedaży towarów wysoko przetowarzonych. Mówił o „suwerennym rozwoju”.

Zapowiadał ulgi dla sektora IT i wszystkich wykorzystujących jego produkty, szczególnie systemy sztucznej inteligencji.

Putin zapowiedział dalsze budowanie międzynarodowego systemu rozliczeniowego bez dolara „i innych zachodnich walut rezerwowych”. twierdził, że rosyjski system bankowy jest stabilny, a inflacja wkrótce spadnie do poziomu 4 proc.

Chwalił rosyjski sektor budowlany i rolny. W zeszłym roku miał on uzyskać ponad 150 mln ton ziarna. „Jeszcze 1o-15 lat temu to wydawało się bajką” – twierdził Putin. Zapowiadał programy rozwoju Syberii i regionu arktycznego, wykorzystywanie „północnego przejścia” przez Arktykę oraz preferencyjne kredyty dla przemysłowców.

Pod koniec swoje przemówienia użył jako dewizy premiera Cesarstwa Rosyjskiego z początku XX w. znanego z rynkowych reform – Piotra Stołypina. „W sprawie obrony Rosji powinniśmy zjednoczyć i uzgodnić swoje wysiłki dla obrony jednego prawa historycznego – prawa Rosji być silną”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Na samym końcu odniósł się jeszcze do relacji z NATO. Który oskarżył o wspieranie planów ukraińskiego ataku na obiekty rosyjskich sił jądrowych. W związku tym zapowiedział, że żadne inspekcje państw zachodnich nie zostaną dopuszczone do tych instalacji. Putin uznał to za kolejny przejaw dążenia Zachodu do „strategicznego porażenia” Rosji. Putin ogłosił w tym momencie, że jego państwo zawiesza swój udział w traktacie o redukcji zbrojeń strategicznych z 1991 r. Zapowiedział podtrzymanie parytetu nuklearnego z USA.

Orędzie Putina zostało podsumowane aplauzami na stojąco. „Pawda za nami” – zakończył swoje przemówienie rosyjski przywódca.

youtube.com/kresy.pl