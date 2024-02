Eksplozja pod jednym z greckich ministerstw [+FOTO/VIDEO]

Jak podała grecka policja, w sobotę rano przed greckim ministerstwem pracy w centrum Aten eksplodował ładunek wybuchowy.

Agencja prasowa Reuters powołując się na grecką policję poinformowała, że w sobotę rano przed greckim ministerstwem pracy w centrum Aten eksplodował ładunek wybuchowy, ale nie spowodował on żadnych obrażeń.

Grecka gazeta otrzymała telefon od nieznanego rozmówcy, że w ministerstwie podłożono bombę, i poinformowała policję, która odgrodziła teren przed eksplozją, która spowodowała zniszczenia budynku i wybicie okien – podała policja.

Rozmówca powiedział, że za atakiem stoi nieznana wcześniej grupa partyzancka – powiedział funkcjonariusz policji, który zastrzega sobie anonimowość. W sprawie zdarzenia wszczęto śledztwo.

Rząd wyraził zaniepokojenie tym incydentem. „Atak jest bardzo poważny i ma związek z poważnym przestępstwem” – powiedział w sobotę nadawcy Open TV rzecznik rządu Pavlos Marinakis.

#Attica #Greece 🇬🇷- Reports of material damage after explosion of bomb outside the Ministry of Labour and Social Security office building on Stadiou Street in #Athens pic.twitter.com/UuYFEcKeFg

💣 (Reuters) -An explosive device went off outside Greece’s labour ministry in central Athens early on Saturday but caused no injuries, Greek police said.

A Greek newspaper received a phone call by an unknown caller that a bomb had been planted at the ministry and had informed… https://t.co/W588Rgtn4g pic.twitter.com/huiaX5QGNz

— PiQ (@PiQSuite) February 3, 2024