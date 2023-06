Duda poucza duszpasterza Kresowian: „wolałbym, żeby zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz”

Prezydent Andrzej Duda w piątkowej rozmowie w Radiu Zet skrytykował duszpasterza Kresowian księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. „Wolałbym, żeby nie zajmował się polityką”.

Redaktor Bogdan Rymanowski zacytował prezydentowi wypowiedź księdza w sprawie jego ostatniej wizyty na Ukrainie, „wyluzowany i uśmiechnięty Andrzej Duda odbył kolejną wycieczką do Ukrainy na koszt polskiego podatnika. Jednak znów nie miał odwagi zapalić znicza i pomodlić się nad »dołami śmierci«, w których gniją kości dziesiątków tysięcy Polaków. Hipokryzja i tchórzostwo!”.

„Ja bym mimo wszystko wolał, żeby ks. Isakowicz-Zaleski zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz” – odpowiedział Duda. „Wolałbym, żeby nie zajmował się polityką, tylko tym, czym powinien zajmować się ksiądz”.

„Nie prowadzimy polityki biegania z widłami, tylko politykę spokojnego szukania porozumienia w sprawach trudnych historycznie, które liczą sobie wiele dziesięcioleci, są bardzo skomplikowane, niezwykle bolesne dla istotnej grupy naszych rodaków” – dodał prezydent.

Andrzej Duda pytany, czy w 80–tą rocznicę Rzezi Wołyńskiej nastąpi jakiś przełom, odpowiedział: – Ja osobiście nie oczekuję w tych sprawach żadnych przełomów. Uważam, że trzeba tutaj działać bardzo spokojnie, w sposób konsekwentny licząc też na wzajemną życzliwość, tę właśnie polsko–ukraińską, dla której Polacy w ostatnim czasie bardzo wiele zrobili i zaskarbili sobie ogromną wdzięczność społeczeństwa ukraińskiego – mówił Prezydent.

Zapytany, czy Ukraina powinna przeprosić za Wołyń, odpowiedział, że powinniśmy mieć pojednanie w tej sprawie. – Potrzebna jest prawda historyczna, potrzebny jest szacunek dla ofiar, potrzebny jest szacunek i braterstwo wzajemnie, między narodami – powiedział.

Warto zauważyć, że w transkrypcji na stronie Kancelarii Prezydenta pominięto fragmenty wywiadu, które dotyczą księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Duszpasterz Kresowian skomentował słowa Andrzeja Dudy. „Słowa Andrzeja Dudy w Radiu Zet przypominają czasy komuny, kiedy to dla aparatczyków PZPR wszystko było polityką, zwłaszcza pamięć o Zbrodni Katyńskiej dokonanej przez NKWD. Z kolei oskarżenia „latanie z widłami” i „podsycanie nienawiści” obrazują tylko poziom jego zakłamania” – napisał w mediach społecznościowych.

„Oskarżenie o „bieganie z widłami” to kolejna haniebna wypowiedź Andrzeja Dudy, który obiecał Rodzinom Ofiar Ludobójstwa godne pochówki, a który przez 8 lat nic nie zrobił w tej sprawie. Co do wideł, to właśnie UPA, którą wciąż czci Ukraina, nabijała na nie polskie dzieci” – kontynuował.

Przypomnijmy, że 2022 roku podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej, Duda mówił rodzinom ofiar ludobójstwa na Wołyniu, że mają „ważyć słowa”

„Bardzo negatywnie było odebrane przez rodziny – bo słyszałem komentarze – gdy prezydent powiedział, że mamy 'ważyć słowa’. To jest taka zawoalowana pogróżka. Mamy uważać, co mówimy, nie mamy sprawiać wrażenia, że domagamy się pochówku ofiar. Natomiast podczas samych uroczystości, prezydent najpierw nie chciał podejść do rodzin, ostatecznie udało się, żeby podszedł, po czym powtórzył to wobec mnie i innych osób, że mamy ważyć słowa. Trzy razy, to powiedział. Nie rozumiem tego. Czyli co, mamy milczeć?” – dodał.

Prezydent Andrzej Duda wezwał w wywiadzie dla Interii do wzajemnego przebaczenia między Polakami i Ukraińcami, „najważniejsze jest zbudowanie relacji między naszymi narodami na przyszłość: relacji opartych o prawdę historyczną, elementarną sprawiedliwość, ale i o wzajemne zrozumienie i wzajemne wybaczenie. To bardzo ważne” – powiedział.

W opublikowanym w czwartek wywiadzie Andrzej Duda przekonywał w wywiadzie dla Interii, że na Ukrainie mają trwać „ciche” poszukiwania ofiar ludobójstwa na Wołyniu.

Kresy.pl/Radio Zet