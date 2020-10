Do holenderskiego parlamentu trafił projekt zakładający przymusową antykoncepcję dla części kobiet

Grupa holenderskich ekspertów złożyła petycję do Izby Reprezentantów swojego kraju, która wzywa aby kobiety uznane za niezdolne do rodzicielstwa z powodu uzależnienia, zdrowia psychicznego lub niepełnosprawności umysłowej otrzymały obowiązkowy zastrzyk lub implant antykoncepcyjny w celu zapobieżenia ciąży – poinformował we wtorek portal Iam Expat.

Grupa, znana jako Stały Komitet ds. Obowiązkowej Antykoncepcji, została założona przez Ceesa de Groot, byłego sędziego sądu dla nieletnich i byłego wiceprezesa sądu rejonowego w Rotterdamie. Proponowana ustawa ma poparcie wielu ekspertów, w tym emerytowanego profesora etyki lekarskiej i byłej minister Heleen Dupuis.

Projekt ma na celu przyznanie służbom ochrony dzieci i prokuraturze uprawnienia do zwrócenia się do sądu o nałożenie obowiązkowej antykoncepcji na osobę uznaną za nieprzygotowaną lub nieodpowiednią do rodzicielstwa.

Zgodnie z propozycją uprawnienie to będzie wykorzystywane wobec osób z nałogami, wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C, nosicieli HIV, posiadających choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe lub historie molestowania dzieci.

Zwolennicy proponowanej ustawy przytoczyli przykłady, w których można by ją wykorzystać, a członkowie grupy ekspertów twierdzą, że w całej Holandii są setki kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji, które mogłyby odnieść korzyści z proponowanych przepisów. Dupuis powiedziała, że ​​pracując jako przewodnicząca Stowarzyszenia Opieki nad Niepełnosprawnymi w Holandii spotkała szereg kobiet, u których udowodniono, że nie są w stanie wychować dziecka, ale nadal chciały zajść w ciążę – jej zdaniem to prawo byłoby zatem mniejszym złem.

Ockje Tellegen, członek Ludowej Partii Wolności i Demokracji, powiedział: „Dzieci muszą być chronione, czasami niestety także przed rodzicami. Nie mogą tego zrobić sami, więc jest to zadanie dla rządu. Lekarze i sędziowie mogą już doradzać w zakresie antykoncepcji. Powstaje zatem pytanie, czy konieczne jest odrębne prawo”.

Jak przekazał portal Polsat News, minister zdrowia Holandii Hugo de Jonge, lider partii Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny miał powiedzieć: „Okoliczności, w jakich niektóre dzieci przychodzą na świat, można nazwać wręcz przykrymi. Dlatego jestem i wciąż będę orędownikiem zapobiegania rodzicielstwu wśród osób do niego niezdolnych. W niektórych przypadkach wskazane jest, aby w ogóle zapobiegać ciąży”.

