Chińczycy prezentują prototyp nowego drona bojowego typu stealth [+FOTO]

W Chinach zaprezentowano prototyp nowego drona bojowego typu stealth, Feilong-2, przeznaczonego m.in. do przeprowadzania ataków precyzyjnych. Producent twierdzi, że nowy bezzałogowiec może spokojnie rywalizować z nową amerykańską maszyną B-21.

Chiński producent dronów, Zhongtian Feilong Intelligent Technology, stworzył prototyp nowego drona bojowego typu stealth, o nazwie Feilong-2 (Flying Dragon-2, Latający Smok – 2). Oficjalnie poinformowano o tym we wtorek.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Przy tej okazji opublikowano zdjęcia z prezentacji prototypu Feilong-2, (z tzw. roll-outu), które jednak specyficznie przygotowano poprzez zastosowanie silnego zniekształcenia.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zdaniem twórców, ten wielozadaniowy dron, zdolny osiągać prędkość poddźwiękową, może być wykorzystywany do precyzyjnych uderzeń na kluczowe aktywa przeciwnika, jak kwatery dowodzenia, lotniska wojskowe, a nawet lotniskowce. Ponadto, Feilong-2 mógłby być wykorzystywany wraz z rojem dronów do wykonywania zadać rozpoznawczych i zwiadowczych, a także przeprowadzania ataków saturacyjnych.

Nowy chiński dron zaprojektowano tak, żeby był w stanie identyfikować cele wykorzystując m.in. aktywny radar w trudnych warukach pogodowych. Posiada też specjalną powłokę redukującą odbicie radarowe. W wewnętrznym luku może przenosić uzbrojenie ważące łącznie do 6 ton. Zasięg operacyjny to 7 tys. km, a pułap 49 tys. stóp. Maksymalna prędkość ma wynosić 780 km/godz.

Chińczycy twierdzą, że nowy bezzałogowiec pod względem prędkości, zasięgu bojowego czy zdolności stealth może równać się z amerykańskim Northrop Grumman B-21 Raider, jednocześnie przewyższając go pod względem ceny i wytrzymałości użytkowej.

„To oznacza, że amerykański B-21 już jest w tyle, jeszcze zanim wszedł do służby” – czytamy w oświadczeniu chińskiego producenta.

Zobacz: Chiny: nowe zdjęcia bombowca z tajemniczym pociskiem. Nowa chińska broń hipersoniczna? [+FOTO]

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

B-21 Raider to zaawansowany bombowiec strategiczny typu stealth bardzo dalekiego zasięgu, zdolny do przenoszenia ciężkiego ładunku bojowego, który ma być zdolny do przeprowadzania ataków zarówno przy użyciu broni konwencjonalnej, jak i termojądrowej. Maszyna ta ma wejść do służby za około 5 lat, zastępując bombowce B-1B.

Zhongtian Feilong ma w swojej ofercie m.in. inne bezzałogowce uderzeniowe i samoloty rozpoznawcze dalekiego zasięgu.

Przeczytaj: Chińskie drony rozpoznawczo-uderzeniowe trafiły do serbskich żołnierzy

Zobacz również: Chiny odsłaniają wizualizację nowego bombowca H-20 [+VIDEO]

scmp.com / Kresy.pl