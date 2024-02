Chęć “pogłębienia współpracy” z Polską i “ożywienia Jedwabnego Szlaku” – Szef chińskiej dyplomacji po spotkaniu z Sikorskim

Szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się ze swoim chińskim odpowiednikiem Wangiem Yi przy okazji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Szef chińskiej dyplomacji oświadczył po spotkaniu, że Chiny są gotowe “pogłębić współpracę z Polską”. Mówił też o ożywieniu projektu Nowego Jedwabnego Szlaku.

Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Chin odbyło się w sobotę przy okazji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Rozmowy dotyczyły m.in. polsko-chińskich relacji i wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. W rozmowie uczestniczył także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

“Podczas spotkania omawiano relacje, perspektywę zakończenia wojny na Ukrainie oraz wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach” – napisano w sobotnim komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

