Bułgaria zaczęła wysyłać stare transportery BTR-60 na Ukrainę

Bułgaria rozpoczęła operację wysłania na Ukrainę 100 starych, poradzieckich transporterów opancerzonych BTR-60.

Jak poinformował bułgarski minister obrony, Todor Tagarew, Bułgaria rozpoczęła operację dostarczania na Ukrainę 100 transporterów opancerzonych BTR-60. Pojazdy pochodzą z zapasów bułgarskiego ministerstwa spraw wewnętrznych.

„Operacja trwa. Ministerstwo obrony wspiera proces zaopatrywania Ukrainy w BTR od MSW” – oświadczył Tagarew.

Minister nie podał żadnych szczegółów w tej sprawie. Opublikował jednak zdjęcia, na których kołowe transportery opancerzone w barwach policyjnych są ładowane na lawety transportowe.

W ubiegłym miesiącu szef resortu obrony Bułgarii oświadczył, że transport BTR-ów na Ukrainę będzie kosztowny. Przyznał, że bułgarski rząd szuka kogoś, kto zapłaci za dostawę kołowych transporterów opancerzonych na Ukrainę, podarowanych w ramach pomocy wojskowej. Dał do zrozumienia, że liczy tu na pomoc ze strony sojuszników, w tym państw wspierających Ukrainę w ramach formatu Ramstein. Jednocześnie szef bułgarskiego ministerstwa obrony zapewnił, że jeśli nie będzie ochotników, to rząd będzie szukał możliwości finansowania w kraju, a jeśli zajdzie taka potrzeba, to zwróci się do parlamentu.

Informacja o rozpoczęciu wysyłki BTR-ów na Ukrainę świadczy o tym, że problem ten został rozwiązany, ale nie wiadomo oficjalnie, w jaki sposób.

Jak informowaliśmy w listopadzie, bułgarski parlament ratyfikował porozumienie między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Bułgarii a Ministerstwem Obrony Ukrainy w sprawie przekazania 100 transporterów opancerzonych, wraz z uzbrojeniem i częściami zamiennymi. Wcześniej, parlament opowiedział się za wysłaniem na Ukrainę 100 poradzieckich transporterów opancerzonych BTR-60 z magazynów MSW. Później jednak prezydent Bułgarii Rumen Radew zawetował przekazanie transporterów Ukrainie. Ostatecznie, bułgarski rząd przeforsował pomoc wojskową.

Już wcześniej pisaliśmy, że Bułgaria rozważy przekazanie Ukrainie około 100 transporterów opancerzonych z magazynów MSW jako pomoc wojskową. Bułgarski poseł PP-DB Iwajło Mirchew tłumaczył, że wozy zostały wyprodukowane w latach 1960-1970, a następnie zakupione przez siły wewnętrzne podczas operacji ówczesnych władz komunistycznych, wymierzonej w etniczną mniejszość turecką. W latach 80. XX w. zostały wycofane do rezerwy i zmagazynowane.

Zwrócono wówczas uwagę, że te pojazdy opancerzone nigdy nie były używane zgodnie z ich przeznaczeniem, a niektóre z nich są technicznie wadliwe. Dzięki temu transferowi bułgarscy politycy spodziewali się, że w ich miejsce otrzymają pojazdy opancerzone ze Stanów Zjednoczonych. Zwolennicy transferu wozów argumentują, że Bułgaria nie potrzebuje już takiego starego sprzętu.

Bułgaria w 2022 roku, na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w sposób tajny przekazała Ukrainie proporcjonalnie bardzo duże ilości poradzieckiego sprzętu wojskowego ze swoich zasobów. Za pośrednictwem firm handlowych na Ukrainę trafia też nowa broń produkowana w tym bałkańskim kraju.

Kresy.pl / mil.in.ua