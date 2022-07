Brytyjski wywiad: bitwa o Słowiańsk będzie kolejnym, kluczowym starciem w walkach o Donbas

Rosjanie przerzucają dostępne oddziały w rejon Izium i zbliżają się do Słowiańska, o który najpewniej będzie toczyć się kolejna, ważna bitwa – ocenia brytyjski wywiad wojskowy.

Według nowej oceny sytuacji na Ukrainie, opracowanej przez brytyjski wywiad wojskowy i zamieszczonej na profilu Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii na Twitterze, Rosja najpewniej dalej umacnia swoją kontrolę nad Łysyczańskiem i zajętą częścią obwodu ługańskiego.

„Na północy, wysłała większość swoich pozostałych, dostępnych oddziałów ze Wschodniego i Zachodniego Zgrupowania Sił na odcinek Izium. Przez ubiegły tydzień, siły rosyjskie prawdopodobnie posunęły się naprzód o kolejne 5 km wzdłuż głównej trasy E40 z Izium, w obliczu niezwykle zdeterminowanego ukraińskiego oporu” – czytamy w opinii brytyjskiego wywiadu wojskowego.

„Siły rosyjskie ze Wschodniego i Zachodniego Zgrupowania Sił prawdopodobnie są już około 16 km na północ od miasta Słowiańsk” – zaznaczono. „Ponieważ miasto jest również zagrożone przez Centralną i Południową Grupę Sił, istnieje realna możliwość, że bitwa o Słowiańsk będzie kolejną kluczową rywalizacją w walkach o Donbas”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 July 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/T09p9Rgd73

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5E5JLGbY82

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 6, 2022